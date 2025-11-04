Новые договоренности России и Китая: Си Цзиньпин принял Мишустина в Пекине
- Михаил Мишустин встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине, где обсудили новые совместные проекты в энергетике, космосе и высоких технологиях.
- Россия и Китай подписали около десяти документов о сотрудничестве, в частности совместные проекты в Арктике, спутниковой навигации, сельском хозяйстве и тому подобное.
Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил визит в Китай. В Пекине он встретился с президентом Си Цзиньпином. Обе стороны достигли новых договоренностей.
В частности, они обсудили новые совместные проекты в энергетике, космосе и высоких технологиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС" и другие СМИ.
О чем договорились Россия и Китай?
Российские СМИ сообщают, что Михаил Мишустин во время переговоров в Большом восточном зале Дома народного собрания передал Си Цзиньпиню искренние поздравления и пожелания от Владимира Путина.
По словам российского премьера, по итогам переговоров сторон на уровне лидеров в мае и в сентябре, были приняты важные решения для укрепления всестороннего стратегического партнерства между странами.
Российская и китайская стороны подписали около десяти документов о сотрудничестве в ключевых отраслях – от спутниковой навигации и сельского хозяйства до использования ядерных материалов.
Ожидаются совместные проекты, такие как освоение энергетических месторождений, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также сотрудничество в сфере космоса, в частности освоение Луны.
Важно продолжить создание благоприятных условий привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты,
– заявил российский высокопоставленный чиновник.
Какие еще детали визита известны?
Михаил Мишустин встречался с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в городе Ханчжоу.
Согласно совместному коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств, Москва и Пекин также будут укреплять сотрудничество в Арктике, включая взаимодействие по Северному морскому пути.
Российско-китайские отношения не имеют блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран... Стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и должным образом отвечать на внешние вызовы,
– также говорится в документе.
Ранее Си встретился с Трампом
Американский и китайский президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин 30 октября 2025 года встретились в Пусане, в Южной Корее. Разговор обоих лидеров, как сообщалось, длился 1 час 40 минут.
После соответствующего разговора Дональд Трамп согласился снизить пошлины до 47% и отменить сборы для китайских судов. В то же время Китай, как отмечалось, возобновит экспорт редкоземельных металлов в год.