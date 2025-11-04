Нові домовленості Росії та Китаю: Сі Цзіньпін прийняв Мішустіна в Пекіні
- Михайло Мішустін зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, де обговорили нові спільні проєкти в енергетиці, космосі та високих технологіях.
- Росія та Китай підписали близько десяти документів про співпрацю, зокрема спільні проєкти в Арктиці, супутниковій навігації, сільському господарстві тощо.
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін здійснив візит до Китаю. У Пекіні він зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидві сторони досягли нових домовленостей.
Зокрема, вони обговорили нові спільні проєкти в енергетиці, космосі та високих технологіях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС" та інші ЗМІ.
Про що домовилися Росія та Китай?
Російські ЗМІ повідомляють, що Михайло Мішустін під час переговорів у Великому східному залі Дому народних зборів передав Сі Цзіньпіню найщиріші вітання та побажання від Володимира Путіна.
За словами російського прем'єра, за підсумками переговорів сторін на рівні лідерів в травні та у вересні, були ухвалені важливі рішення для зміцнення всебічного стратегічного партнерства між країнами.
Російська та китайська сторони підписали близько десяти документів про співпрацю у ключових галузях – від супутникової навігації та сільського господарства до використання ядерних матеріалів.
Очікуються спільні проєкти, такі як освоєння енергетичних родовищ, виробництво високотехнологічного обладнання, дослідження Арктики, а також співпраця у сфері космосу, зокрема освоєння Місяця.
Важливо продовжити створення сприятливих умов залучення взаємних інвестицій. Підтримувати наші спільні проєкти,
– заявив російський високопосадовець.
Які ще деталі візиту відомі?
Михайло Мішустін зустрічався з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном у місті Ханчжоу.
Згідно зі спільним комюніке за підсумками тридцятої регулярної зустрічі глав урядів, Москва та Пекін також зміцнюватимуть співпрацю в Арктиці, включаючи взаємодію по Північному морському шляху.
Російсько-китайські відносини не мають блокового та конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн... Сторони продовжать зміцнювати співпрацю у всіх сферах та належним чином відповідати на зовнішні виклики,
– також ідеться у документі.
Раніше Сі зустрівся з Трампом
Американський та китайський президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін 30 жовтня 2025 року зустрілися в Пусані, що в Південній Кореї. Розмова обох лідерів, як повідомлялося, тривала 1 годину 40 хвилин.
Після відповідної розмови Дональд Трамп погодився знизити мита до 47% і скасувати збори для китайських суден. Водночас Китай, як зазначалося, відновить експорт рідкісноземельних металів на рік.