На предвыборном митинге Орбана толпа скандировала "Русские, домой"
- На митинге Виктора Орбана толпа выкрикивала "Русские, домой".
- Этот возглас является символом Венгерского восстания 1956 года против советской оккупации.
На предвыборном митинге Виктора Орбана его встретили возгласами "Русские, домой". Этот возглас был символом восстания 1956 года в Венгрии.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Что скандировала толпа на митинге Орбана?
На предвыборном митинге Виктора Орбана толпа выкрикивала "Русские, домой".
Справка: "Ruszkik haza" ("Русские, домой") – лозунг Венгерского восстания 1956 года против советской оккупации. Российские войска тогда задушили восстание, убив тысячи венгров и покалечив десятки тысяч людей.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. В них соревнуются 2 основные силы – партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном и "Тиса", которую возглавляет политик Петер Мадьяр.
Политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что российские политтехнологи, которые помогают Орбану, могут перейти к силовым сценариям.
Как прошли митинги Орбана
На митингах Виктора Орбана были замечены "титушки", которые обеспечивали "порядок" и спорили с антиправительственными протестующими.
Протестующие свистели в сторону Орбана и кричали "Русские, идите домой". Орбан же апеллировал к тому, что "Тиса" хочет установить проукраинское правительство, которое "разрушит Венгрию и разрушит будущее наших детей и внуков".