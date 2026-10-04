"Нация станет заложницей Ким Ченина": в Сеуле вспыхнули протесты против президента Ли Чжэмыона

В День основания нации в Сеуле прошли многотысячные митинги оппозиционных консервативных партий, которые требовали отставки президента Южной Кореи Ли Чжэмьона. Участники акций обвинили главу государства в коррупции, ослаблении национальной безопасности, разрушении правовой системы и тайных связях с КНДР.

Как сообщает издание Yonhap News, масштабные уличные выступления в центре южнокорейской столицы организовала крупнейшая оппозиционная политическая сила страны "Сила народа" совместно с Либеральной партией объединения.

Что известно о митингах в Южной Корее?

Организаторы из партии "Сила народа" заявили о привлечении к протестам около 200 тысяч граждан, хотя по неофициальным оценкам местной полиции количество участников этой акции составило от 9 до 10 тысяч человек.

В то же время на митинг Либеральной партии объединения под руководством пастора Чанана Кендона собралось еще около 28 тысяч человек.



Чан Донхек выступает на митинге / Yonhap News

Критика политики правительства и обвинения в связях с Пхеньяном

Во время выступления перед митингующими лидер партии "Сила народа" Чан Донхек подверг жесткой критике полуторагодовое пребывание Ли Чжэмьона на посту главы государства.

"Всего за полтора года правления Ли Чжэмьона Республика Корея превратилась в ад. Недвижимость, благосостояние граждан, экономика, национальная безопасность и общественный порядок – все это ад", – заявил Чан Донхек.

Оппозиционный политик также выразил обеспокоенность зависимостью президента от северокорейского режима и призвал немедленно возобновить судебные процессы против главы государства.

Вся Республика Корея стала заложницей из-за одного человека – Ли Чжэ-мена. Если оставить все как есть, вся нация станет заложницей северокорейского лидера Ким Чэнина,

– заявил лидер партии "Сила народа".



Митинг "Силы народа" / News1

Представители оппозиции обвинили действующую администрацию в попытках ограничить права прокуроров на расследование коррупционных дел и снять обвинения, выдвинутые против Ли Чжэмьона еще до его избрания президентом.

Участники протестов держали южнокорейские и американские флаги, а также плакаты с требованиями немедленной отставки главы государства и привлечения его к ответственности.

Обострение ситуации с безопасностью в демилитаризованной зоне

Отдельным поводом для возмущения демонстрантов стала реакция властей на инциденты, связанные с безопасностью на границе. Представители оппозиции упрекнули президента в отсутствии жесткой позиции в отношении Пхеньяна после недавнего чрезвычайного происшествия в демилитаризованной зоне.

Напомним, в конце сентября на границе с КНДР в ДМЗ произошел взрыв мин, в результате которого были ранены трое южнокорейских военнослужащих. Предварительное расследование установило причастность северокорейской стороны, после чего Сеул предупредил Пхеньян о возможных ответных мерах.

Кроме того, как ранее сообщалось на нашем сайте, между Сеулом и Киевом произошел дипломатический инцидент из-за заявления Ли Чжэмьона о якобы нарушении Украиной договоренностей о неразглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных.