Як повідомляє видання Yonhap News, масштабні вуличні виступи в центрі південнокорейської столиці організувала найбільша опозиційна політсила країни Сила народу разом із Ліберальною партією об'єднання.

Що відомо про мітинги у Південній Кореї?

Організатори з партії "Сила народу" заявили про залучення до протестів близько 200 тисяч громадян, хоча за неофіційними оцінками місцевої поліції кількість учасників цієї акції становила від 9 до 10 тисяч осіб.

Водночас на мітинг Ліберальної партії об'єднання під проводом пастора Чанан Кьондона зібралося ще близько 28 тисяч людей.



Чан Донхьок виступає на мітингу / Yonhap News

Критика політики уряду та звинувачення у зв'язках з Пхеньяном

Під час виступу перед мітингувальниками лідер партії Сила народу Чан Донхьок піддав жорсткій критиці півторарічне перебування Лі Чжемьона на посаді глави держави.

"Усього за півтора року правління Лі Чжемьона Республіка Корея перетворилася на пекло. Нерухомість, добробут громадян, економіка, національна безпека та громадський порядок – все це пекло", – висловився Чан Донхьок.

Опозиційний політик також висловив занепокоєння щодо залежності президента від північнокорейського режиму та закликав негайно відновити судові процеси проти очільника держави.

Уся Республіка Корея стала заручницею через одну людину – Лі Чжемьона. Якщо все залишити як є, вся нація стане заручником північнокорейського лідера Кім Ченина,

– заявив лідер партії "Сила народу".



Мітинг "Сили народу" / News1

Представники опозиції звинуватили діючу адміністрацію у спробах обмежити права прокурорів на розслідування корупційних справ та скасувати обвинувачення, які висували проти Лі Чжемьона ще до його обрання президентом.

Учасники протестів тримали південнокорейські та американські прапори, а також плакати з вимогами негайної відставки глави держави та притягнення його до відповідальності.

Загострення безпекової ситуації в демілітаризованій зоні

Окремим приводом для обурення мітингувальників стала реакція влади на безпекові інциденти на кордоні. Представники опозиції докорили президентові за відсутність жорсткої позиції щодо Пхеньяна після нещодавнього надзвичайного випадку в демілітаризованій зоні.

Нагадаємо, наприкінці вересня на кордоні з КНДР у ДМЗ стався вибух мін, внаслідок якого дістали поранення троє південнокорейських військовослужбовців. Попереднє розслідування встановило причетність північнокорейської сторони, після чого Сеул застеріг Пхеньян про можливі заходи у відповідь.

Крім того, як раніше повідомлялося на нашому сайті, між Сеулом та Києвом виник дипломатичний інцидент через заяву Лі Чжемьона про нібито порушення Україною домовленостей щодо нерозголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.