У разі відмови Сеул погрожує вжити "додаткових заходів". Про це повідомляє Reuters.

Контакти дипломатів та ризики для співпраці

Якщо відмова визнати факти та принести публічні вибачення триватиме, ми вживатимемо додаткових заходів,

– заявив Лі Чже Мьон.

Південнокорейський лідер також висловив "глибоке занепокоєння" через публічні заяви української сторони про неминучість військового зіткнення між Південною Кореєю та КНДР. Він назвав подібну риторику підбуренням до війни на Корейському півострові.

Як передає агентство, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон та очільник МЗС України Андрій Сибіга вже мали переговори. Дипломати обговорили межі реагування, які хоче Сеул, що дозволили б уникнути репутаційних втрат для обох держав.

Експертні кола вказують на те, що потенційне згортання співпраці матиме відчутні наслідки насамперед для української сторони. Співробітник організації "Корейський інститут національного об’єднання" Чо Хан Бом зазначив, що можливі "додаткові заходи" Сеула насамперед торкнуться гуманітарних і фінансових програм, а також сприяння у відбудові.

Україна ризикує втратити більше, ніж Південна Корея, оскільки вона отримує підтримку від Сеула,

– вважає Чо Хан Бом.

Водночас аналітик додав, що затяжне протистояння невигідне жодній зі сторін, адже Південна Корея отримує від України цінну інформацію щодо військової діяльності Північної Кореї.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військових, які потрапили в полон торік. У Сеулі заявили, що передача нібито мала залишатися конфіденційною, і висловили українській стороні "жорстку позицію" через розголошення.