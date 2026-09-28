Як зазначає агентство Yonhap, перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн-Чжу доніс до виконувача обов'язків посла України Андрія Вешкіна "жорстку позицію" свого уряду. Причиною невдоволення стало публічне розголошення інформації про передачу двох солдатів з КНДР, яке відбулося минулого тижня.

У чому суть конфлікту?

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський повідомив, що Україна віддала Сеулу двох північнокорейських військових. Вони потрапили в полон минулого року.

Південнокорейська сторона стверджує, що цей процес мав залишатися в таємниці заради безпеки самих полонених та їхніх родин. За словами представника адміністрації президента Сона Гі Хона, український уряд сам наполягав на конфіденційності.

Таке заперечення серйозно підриває взаємну довіру,

– наголосив посадовець.

Він додав, що Київ боявся внутрішньої критики через втрату можливості обміняти цих людей на українських бійців. Водночас українська сторона відкидає існування будь-яких домовленостей про тишу.

Яка реакція України?

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин раніше спростував заяви Сеула. Він підкреслив, що приховувати долю полонених було б неправильно.

Як вже повідомлялося на сайті, Росія не виявляла інтересу до цих військових, а Республіка Корея вважає їх своїми громадянами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав публічне розкриття цієї інформації безвідповідальним кроком, після чого Сеул почав вимагати від Києва офіційних вибачень.