Как сообщает агентство Yonhap, первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-Чжу донес до исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина "жесткую позицию" своего правительства. Причиной недовольства стало публичное обнародование информации о передаче двух солдат из КНДР, которое произошло на прошлой неделе.

В чем суть конфликта?

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский сообщил, что Украина отдала Сеулу двух северокорейских военнопленных. Они попали в плен в прошлом году.

Южнокорейская сторона утверждает, что этот процесс должен был оставаться в секрете ради безопасности самих пленных и их семей. По словам представителя администрации президента Сона Ги Хона, украинское правительство само настаивало на конфиденциальности.

Такое отрицание серьезно подрывает взаимное доверие,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Киев опасался внутренней критики из-за потери возможности обменять этих людей на украинских бойцов. В то же время украинская сторона отрицает наличие каких-либо договоренностей о молчании.

Какова реакция Украины?

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин ранее опроверг заявления Сеула. Он подчеркнул, что скрывать судьбу пленных было бы неправильно.

Как уже сообщалось на сайте, Россия не проявляла интереса к этим военным, а Республика Корея считает их своими гражданами.

Напомним, ранее мы писали, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен назвал публичное раскрытие этой информации безответственным шагом, после чего Сеул начал требовать от Киева официальных извинений.