В случае отказа Сеул угрожает принять "дополнительные меры". Об этом сообщает Reuters.

Контакты дипломатов и риски для сотрудничества

Если отказ признать факты и принести публичные извинения будет продолжаться, мы будем принимать дополнительные меры,

– заявил Ли Чже Мьон.

Южнокорейский лидер также выразил "глубокое беспокойство" в связи с публичными заявлениями украинской стороны о неизбежности военного столкновения между Южной Кореей и КНДР. Он назвал подобную риторику подстрекательством к войне на Корейском полуострове.

Как сообщает агентство, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хьон и глава МИД Украины Андрей Сибига уже провели переговоры. Дипломаты обсудили пределы реагирования, которых хочет Сеул, что позволило бы избежать репутационных потерь для обоих государств.

Экспертные круги отмечают, что потенциальное сворачивание сотрудничества будет иметь ощутимые последствия прежде всего для украинской стороны. Сотрудник организации "Корейский институт национального объединения" Чо Хан Бом отметил, что возможные "дополнительные меры" Сеула в первую очередь коснутся гуманитарных и финансовых программ, а также содействия в восстановлении.

Украина рискует потерять больше, чем Южная Корея, поскольку она получает поддержку от Сеула,

– считает Чо Хан Бом.

В то же время аналитик добавил, что затяжное противостояние невыгодно ни одной из сторон, потому что Южная Корея получает от Украины ценную информацию о военной деятельности Северной Кореи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских военных, попавших в плен в прошлом году. В Сеуле заявили, что передача якобы должна была оставаться конфиденциальной, и выразили украинской стороне "жесткую позицию" из-за разглашения информации.