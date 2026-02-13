Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Спикер МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговорах с РФ и Арктической стратегии

Украинская делегация отправилась на Мюнхенскую конференцию по безопасности – одну из главных мировых площадок для обсуждения вопросов международной безопасности и глобальной политики. Ежегодно в Мюнхене собираются главы государств и правительств, министры, военные, дипломаты и эксперты, чтобы определить ключевые вызовы и приоритеты в вопросах безопасности.

Для Украины это создает возможность напрямую координировать позиции с партнерами, консолидировать поддержку и влиять на дальнейшие решения, что в условиях полномасштабной войны и мирного процесса является чрезвычайно важной задачей.

Накануне поездки в Мюнхен 24 Канал пообщался с представителем Министерства иностранных дел – Георгием Тихим, чтобы обсудить планы Украины на Мюнхен, что изменилось на мирных переговорах с россиянами, стоит ли ожидать вступления Украины в ЕС уже в 2027 году и широкую стратегию Украины в Арктике.

К теме "Окончание войны весной?": в МИД Украины отреагировали на публикацию Politico

Мюнхенская конференция по безопасности: что готовит Украина?

Хотел бы начать с Мюнхенской конференции по безопасности. В целом подобные мероприятия – это не столько о конкретных решениях, сколько о сигналах. Однако планируются ли какие-то конкретные встречи с другими делегациями, в частности, с американцами?

Мюнхенская конференция по безопасности – это одна из ключевых площадок в мире, где происходят именно такие политико-дипломатические, военные, оборонные контакты разного уровня. Мы рассчитываем на очень интенсивную дипломатическую повестку дня: двусторонние и многосторонние встречи с нашими союзниками и партнерами, с министрами, представителями стран и компаний, с которыми сложно встретиться в других форматах. Поэтому повестка дня будет очень насыщенной.



Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Программа министра иностранных дел Андрея Сибиги формируется прямо сейчас. И я уже вижу там десятки встреч – двусторонние переговоры, встречи в формате "Украина плюс ряд союзников". В частности запланирована встреча министра Сибиги с коллегами-министрами государств Группы семи, а также его двусторонние переговоры с ключевыми государствами Азии, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и других регионов, участие в панельных дискуссиях, встречи с руководителями ряда авторитетных международных организаций.

В фокусе переговоров будут вопросы мирного процесса, гарантий безопасности, российских обстрелов энергетики и первоочередных потребностей Украины, оборонной поддержки и санкционного давления на Россию.

С американцами, которые будут присутствовать на конференции, у украинской делегации также планируются встречи. Это возможность синхронизировать украинско-американскую повестку дня и, конечно, проговорить прогресс в переговорах после двух встреч делегаций в Абу-Даби, а также обсудить дальнейшие шаги.

Также планируется выступление президента, насколько я понимаю. Его речь в Давосе произвела определенный фурор. По вашей оценке, подобные речи – это больше о медийном эффекте или все же о реальном влиянии на позицию партнеров?

И медийное влияние, и влияние на позицию партнеров – однозначно. Часто именно медийная среда и формирует позиции. Когда президент выступает и посылает определенные сигналы, это никогда не бывает случайно, это всегда продуманная стратегия, направленная на то, чтобы ускорить необходимые для Украины решения.

И действительно, украинский президент иногда звучит резко, твердо. Но в такой ситуации находится наша страна – в состоянии войны, под постоянными баллистическими обстрелами, атаками по энергетике, когда сотни тысяч людей остаются без тепла и воды. Как иначе может звучать президент Украины в таких условиях?

Цель выступления в Давосе, и, думаю, выступлений на Мюнхенской конференции по безопасности, – пробудить европейских партнеров, призвать их к немедленным действиям, которые нужны не только нам, но и им самим. Российская угроза – это не только угроза для Украины, а непосредственная угроза для стран Европы, для всего евроатлантического пространства – и Европы, и США.

Поэтому решения, о которых мы говорим, нужны не только нам, они нужны самим партнерам. Достаточно посмотреть на то, какими темпами наращивается российская оборонная промышленность – очевидно, что это рассчитано не только на войну против Украины. Мы постоянно подчеркиваем, что когда вы вводите санкции, вы делаете это не просто для поддержки Украины. Это залог того, что завтра эти ракеты, "Шахеды" и другое оружие не полетят в вашу сторону.

Вступление Украины в ЕС до 2027-го?

В этом контексте упоминается как одна из предпосылок – то ли к гарантиям безопасности, или к дальнейшей поддержке Украины – вступление Украины в Евросоюз уже в 2027 году. Насколько это реалистичная цель и какие форматы рассматриваются? В то же время, как вы оцениваете противодействие со стороны некоторых, даже ведущих стран Европы, – в частности канцлер Германии заявил, что это невозможно. Как Министерство с этим работает?

За предыдущие годы, особенно за годы полномасштабной войны, мы очень часто слышали, что что-то "невозможно", а потом это становилось возможным. Мы уважаем заявления наших друзей и партнеров, в том числе канцлера Германии, а также решения, которые он принимал в поддержку Украины. Все эти заявления мы воспринимаем спокойно. Для нас это определенный этап на пути к положительному решению.

Что касается вступления Украины в ЕС: Украина уже выполнила те шаги и то "домашнее задание", которые были необходимы для открытия кластеров – то есть для фактического начала вступительного процесса и переговоров.

Единственная причина, почему кластеры до сих пор формально не открыты, хотя работа параллельно продолжается, – это блокирование со стороны Венгрии. Оно политически мотивировано и не связано с выполнением критериев. Это стратегия правительства Виктора Орбана по блокированию этого процесса. Именно это и является тем препятствием, о котором вы спрашиваете. Но мы работаем над тем, чтобы ее снять.



Георгий Тихий объяснил, кто блокирует путь Украины в ЕС / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Именно хотел спросить относительно Венгрии. Есть ли реальные рычаги влияния на венгерскую позицию? И существует ли определенная стратегия на случай, если действующее правительство победит на выборах и продолжит свою политику?

Мы готовимся к любым сценариям по итогам выборов в Венгрии и будем работать с теми, кого выберет венгерский народ. Каким будет результат – с тем и будем работать. Это наш общий подход ко всем странам.

Мы убеждены, что вступление Украины в Европейский Союз отвечает прежде всего интересам самой Венгрии. В частности, говорится о венгерской общине в Украине. Венгерская сторона постоянно подчеркивает необходимость защиты их прав и заботу о них.

Лучший способ позаботиться о венгерской общине в Украине – разблокировать вступление Украины в ЕС, чтобы эти люди, этнические венгры в Украине, получили все преимущества жизни в государстве-члене Евросоюза. Поэтому когда Орбан говорит о намерении на десятилетия заблокировать вступление Украины, фактически это сигнал и венграм в Украине.

Относительно инструментов влияния – за предыдущий год активного блокирования было опробовано много рычагов. Вы помните историю с "выходом на кофе", когда принималось решение о начале переговоров – это также был один из способов найти компромисс, чтобы решение продвигалось.

Напомним, что во время саммита ЕС в декабре 2023 года лидеры государств-членов должны были принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия во главе с Виктором Орбаном длительное время блокировала этот вопрос, а сам премьер угрожал ветировать решение.



В итоге тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала на короткий перерыв – "выпить кофе" – во время голосования. Пока венгерский премьер отсутствовал, остальные 26 лидеров единогласно поддержали решение об открытии переговоров. Шольц впоследствии подтвердил, что это был согласованный шаг в соответствии с правилами ЕС, но отметил, что такой механизм не может применяться регулярно.

По состоянию на сейчас мы видим категорическую позицию Орбана, очевидно, что до выборов никаких решений по вступлению Украины он принимать не планирует. Поэтому ищут альтернативные способы двигаться вперед даже без формального открытия кластеров.



Георгий Тихий / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Происходит параллельная неформальная работа с Европейским Союзом – мы прорабатываем кластеры, проходим процедурные этапы без официального запуска. И когда появится возможность формально все закрепить, мы зафиксируем уже пройденный путь. Говорится о том, чтобы не терять время из-за политизированной позиции одной стороны. У нас этого времени нет.

Я убежден, что это временное явление. Вступление Украины в Европейский Союз – это уже фактически сформированная реальность. В Брюсселе и других столицах ЕС это понимают и уже просчитывают количество депутатов от Украины в Европарламенте, изменения в институтах, механику работы. Процесс необратим, он уже на своих рельсах. Максимум, чего могут достичь такие действия, – это определенное затягивание времени.

Нужно найти формулу быстрого вступления Украины в ЕС, даже если отдельные блоки вопросов еще потребуют доработки. Для нас важно политическое закрепление: Украина – член Европейского Союза. Это будет означать, что все попытки России вырвать Украину из европейского пространства окончательно провалились. И именно это имеет принципиальное значение.

Звучат также мысли о формате так называемого ограниченного вступления – якобы формальное присоединение к Евросоюзу, но без участия в принятии решений, пока будут продолжаться остальные реформы. Насколько это возможно?

Сейчас идет обсуждение различных сценариев присоединения Украины, в частности с пониманием того, что членство в ЕС - это так же составляющая гарантий безопасности для нашего государства в контексте мирного процесса. Как сказал президент Украины, мы хотели бы иметь точно зафиксированную дату и понимание времени нашего присоединения. Для того, чтобы РФ не могла впоследствии манипулировать или затягивать этот процесс.



Георгий Тихий верит в необратимый путь Украины в ЕС / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Если даже обойти Виктора Орбана, в Европе мы видим рост популярности партий, которые выступают с антиукраинских позиций. Есть ли стратегия работы с ними, возможно ведется прямая коммуникация, и ведутся ли попытки смягчить их позицию?

Коммуникация ведется – в зависимости от страны и конкретной политической силы.

Давайте о самых заметных – "Альтернатива для Германии" или "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Мы видим эти партии и их риторику в отношении Украины. В то же время стоит заметить, что их позиции эволюционируют. Если сравнить заявления до полномасштабного вторжения, в первый год войны и сейчас – изменения очевидны.

С частью таких сил, не только теми, которые вы упомянули, поддерживаются рабочие контакты, особенно если речь идет о парламентских партиях. Украина готовится к любым сценариям, в том числе и к усилению их позиций.

Важно понимать, что риторика партий во время избирательной кампании и риторика тех же сил, когда они приходят к власти, – это часто разные вещи. Мы уже видели примеры, когда политические силы, которые считались популистскими, меняли тон после вхождения в правительство и взятия на себя ответственности, в частности по поддержке Украины.

Почему это происходит? Потому что российская агрессия и российская угроза для Европы – это реальность, которую невозможно игнорировать. Можно в предвыборной кампании говорить о прекращении помощи Украине или перераспределении средств на социальные программы. Но это не отменяет того факта, что в Европе продолжается полномасштабная война, которая непосредственно угрожает европейским государствам.

Безопасность – это предпосылка всего остального. Без безопасности не будет ни экономического роста, ни социальной стабильности.

Поэтому с такими силами нужно работать: разговаривать, доносить позицию, убеждать. Говорится не только о политиках, но и об их избирателях. Например, в Румынии победили проевропейские силы, которые поддерживают Украину. Но миллионы людей проголосовали за кандидата со скептической позицией по поддержке Украины. И с этими людьми также нужно работать – объяснять, что это не вопрос благотворительности, а вопрос защиты их собственных интересов. Чтобы в конце концов российская пропаганда имела меньше пространства для спекуляций в этой теме.

Мирные переговоры: что происходит?

Если осторожно задеть вопрос мирных переговоров, мы видим, что изменилась российская делегация. Заметили ли вы изменения в риторике во время переговоров или в заявлениях после их завершения и с чем вы это связываете?

Во время переговоров риторика стала более нейтральной, технической и профессиональной – и это, бесспорно, положительный знак. Приехали люди, которые говорят о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году.

Но проблема с Россией в другом: одно дело – риторика, другое – реальность. А реальность такова, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, а на факты. А факты свидетельствуют о том, что Россия не хочет прекращать агрессию и террор.

Итак, несмотря на определенные изменения тональности, необходимо давление на Москву – санкционный, военный и другой – чтобы сформировать ее способность к договоренностям. Переговоры и давление должны происходить параллельно, одно не заменяет другого.

Если же посмотреть на заявления после переговоров – позиция остается категоричной. Стоит послушать Пескова, Лаврова и других российских спикеров – это язык ультиматумов. И на это, по нашему мнению, должна обращать внимание прежде всего американская сторона, которая вкладывает значительные усилия в достижение мира. В ответ на эти усилия Россия демонстрирует обстрелы и ультимативную риторику.

При этом Россия не достигла ни одной стратегической цели в этой войне. Министр иностранных дел Андрей Сибига на днях акцентировал, что за прошлый год Россия потеряла не менее 480 тысяч военных убитыми и ранеными, захватив около 0,7% территории Украины. При таких показателях говорить о стратегическом преимуществе сложно – это скорее провал. И на фоне этого провала неуместно России выдвигать ультиматумы об условиях завершения войны.

Украина же продемонстрировала готовность к ряду компромиссов и конструктивно работает с американской стороной. Мы исходим из реалий на линии боевого соприкосновения и ищем практические решения. Но для реалистичного завершения войны нужно большее давление именно на Москву.

В медиа звучала информация об определенном дедлайне от США – или до весны, или до лета – для подписания мирных соглашений, с угрозой усиления давления на обе стороны. Какое давление потенциально может оказываться на Украину и какое давление могло бы заставить Россию быть более сговорчивой?

Большинство этих дедлайнов появляется в медиа – там постоянно ищут какие-то дедлайны и временные рамки. Позиция Украины проста – мы хотим завершения войны как можно скорее. Речь идет не о дедлайнах, а о результате.

Украина готова к конкретным шагам уже сейчас, чтобы прекращать огонь и двигаться к завершению войны. Однако, проблема не в Украине – проблема в России. Соответственно, мы говорим о давлении именно на Россию.

Мы благодарны американской стороне за мирные усилия – и президенту Трампу, и администрации Белого дома, и Государственному департаменту. В прошлом году были сделаны важные шаги: введены санкции, стимулировано увеличение оборонных расходов НАТО, но мы вместе имеем дело с очень несговорчивой стороной, которая продолжает войну и террор.

Относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов. Насколько продвинулся этот процесс и стоит ли ожидать официального одобрения гарантий еще до подписания возможных мирных соглашений?

Как уже отмечал президент, гарантии безопасности практически готовы к подписанию. Мы благодарны Соединенным Штатам за серьезный подход к этому разговору. Впервые за годы независимости речь идет именно о гарантиях безопасности, которые будут подлежать ратификации в Конгрессе, а не о так называемых "заверениях" вроде тех, что были в Будапештском меморандуме. То есть речь о серьезных обязывающих юридических конструкциях.

Министр иностранных дел Андрей Сибига неоднократно подчеркивал, что Украина должна четко понимать параметры гарантий безопасности до финализации мирного процесса. Мы должны быть уверены, что этот мир будет гарантирован.

Арктическая стратегия Украины: при чем здесь престиж Украины на мировой арене?

На днях правительством была принята стратегия по Арктике, Антарктике и Мировому океану, в чем важность этого шага для Украины?

Это действительно важный стратегический документ, который был разработан по инициативе министра иностранных дел Андрея Сибиги. Фактически, он определяет параметры долгосрочной стратегии Украины в отношении этих регионов.

Обеспечение систематического присутствия нашего государства в регионах Антарктики, Арктики и Мирового океана имеет важное геополитическое значение и будет способствовать усилению национальной безопасности Украины, а также международных позиций нашего государства на мировой арене в целом. Реализация Стратегии также будет способствовать противодействию агрессивной политике России в этих регионах.

Глава МИД убежден, что Украина должна оставаться среди стран-лидеров исследования Антарктики и усилить свое присутствие в Арктике и Мировом океане. Одобрение стратегии позволит обеспечить участие Украины в будущем распределении ресурсов Антарктики и Арктики, а также освоении живых ресурсов Мирового океана и залежей металлических коррекций на дне Мирового океана в долгосрочной перспективе.



Украинская арктическая станция "Академик Вернадский" / Фото ГУ Национальный арктический научный центр

Стоит обратить внимание, что подобные полярные стратегии уже применяются рядом государств, в частности Польшей, Германией, Францией и Нидерландами.



Одобрение Стратегии в день 30-й годовщины официального открытия Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" имеет символическое значение и свидетельствует, что Украина остается одним из ведущих государств мира, активно работает в полярных регионах и делает значительный вклад в развитие науки, исследований климата, биологии и геофизики в глобальном измерении.

Китай, Корея и Япония: что будет с отношениями Украины с Азией?

Еще хотел напоследок спросить об Азии. В первые годы мы видели много предложений от Китая – мирные планы, саммиты, заявления. В последнее время, возможно уже больше года, – значительно меньше активности, очень сдержанные комментарии по переговорам и вопросу Украины. С чем вы это связываете и как сегодня Министерство оценивает отношения Украины и Китая?

Заявления со стороны Китая были постоянно, просто они, возможно, не были столь громкими. Китайская сторона высказывалась относительно мирного процесса и, кстати, поддерживала усилия администрации Трампа.

Я думаю, что определенное снижение публичной активности связано с тем, что основное направление переговорных усилий сейчас координируют Соединенные Штаты. Китай не будет ежедневно выходить с отдельными заявлениями. В целом они поддерживали процесс, и он продолжается.

Сейчас также ведется работа над дальнейшими контактами с китайской стороной, в частности на уровне министра иностранных дел Андрея Сибиги. Надеемся, что в ближайшее время будут новые контакты – мы в этом заинтересованы.

Отношения Украины и Китая имеют длительную историю. Объем торговли между нашими странами значительный, и в предыдущие годы он рос. Мы считаем, что Китай как глобальная сила имеет рычаги влияния на режим в Москве для содействия завершению войны.

Кроме того, Украина как будущий член Европейского Союза является важным партнером для Китая. Для Пекина чрезвычайно важны торговые отношения с ЕС. Мы убеждены, что Китай должен рассматривать Украину как часть европейского пространства. Завершение российской агрессии напрямую связано с качеством отношений Китая с Европой. Если в Европейском Союзе увидят, что Китай помогает России продолжать войну или способствует ее незаконной агрессии, это неизбежно повлияет на отношения между Пекином и Брюсселем. И вряд ли Китай в этом заинтересован.

Мы понимаем, что между Китаем и Россией существует стратегическое партнерство, провозглашенное как "партнерство без ограничений" накануне полномасштабной агрессии. Китай получает от России ресурсы, что одновременно усиливает зависимость Москвы от Пекина. Именно поэтому мы считаем, что Китай имеет реальные рычаги влияния и могли бы приветствовать их использование для прекращения войны.

На сегодня реальная геополитическая субъектность в значительной степени находится в Пекине, а не в Москве. И разговор с Китаем – как со стороны Украины, так и со стороны наших партнеров – имеет смысл в контексте поиска путей завершения войны.

А относительно других партнеров в Азии – более прозападных, как Япония и Южная Корея? Усиливается ли взаимодействие с ними, в частности в области вооружений, технологий и других направлений, которые для нас сейчас являются критически важными?

В регионе мы имеем таких близких партнеров, как Япония и Республика Корея, с которыми поддерживаем дружеские отношения. Мы заинтересованы в развитии технологического и оборонного взаимодействия с ними – с учетом тех ограничений, которые существуют в их внутренней политике.



Министр иностранных дел Андрей Сибига сопровождает японскую делегацию в Киеве / Фото МИД Украины

С Японией у нас особое партнерство и очень хорошие двусторонние отношения. Это страна, которая поддерживает санкции против России и предоставляет Украине широкую помощь. Важно и то, что японское общество искренне поддерживает Украину – и эта поддержка ощущается.

Япония может играть существенную роль в восстановлении Украины, учитывая собственный исторический опыт послевоенного восстановления. Кроме того, есть потенциал для развития экономического сотрудничества и обмена технологиями. Япония имеет ряд технологий, которые могут быть полезными Украине, и одновременно Украина имеет собственные разработки, которые могут быть интересными японской стороне.

Относительно Республики Корея – мы также заинтересованы в развитии торгового партнерства, бизнес-контактов, политического диалога и сотрудничества в сфере безопасности. У нас есть общие вызовы.

Углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей создает угрозы как для Европы, так и для Азии. Это сотрудничество не является бесплатным, ведь в обмен на солдат и боеприпасы Москва предоставляет Пхеньяну поддержку – экономическую, технологическую, возможно и военную. Это может усилить военные возможности режима в Северной Корее и сделать его еще более агрессивным. Поэтому это прямая угроза безопасности и для Корейского полуострова.

Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с Японией, Республикой Корея и другими странами региона для совместного противодействия этим вызовам – так, чтобы это отвечало интересам всех сторон.