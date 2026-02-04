Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Действительно ли войну можно закончить до весны?

На днях издание Politico заявило, что переговоры в Абу-Даби могут быть более позитивными, чем ожидалось, и могут помочь завершить войну уже весной.

Отмечается, что результаты именно этой встречи покажут, насколько серьезно настроен Путин. В то же время часть собеседников убеждены, что даже мягкая риторика Кремля может быть лишь попыткой затянуть время ради собственных интересов.

Впоследствии на эту публикацию отреагировал Георгий Тихий.

Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а еще раньше,

– объяснил он.

По словам представителя МИД, во время переговоров основное внимание сосредоточено на четырех ключевых вопросах, которые уже публично известны.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?