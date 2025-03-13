Многообещающе, – Трамп о заявлении Путина о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина относительно идеи о прекращении огня с Украиной на 30 суток.

По его мнению, это выход из тупика. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг, 13 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как отреагировал Трамп на слова Путина

Президент США во время пресс-конференции прокомментировал заявление Путина о прекращении огня с Украиной на фоне разговоров о потенциальном перемирии, и сказал, что надеется, что Россия поступит правильно. Он хотел бы видеть "прекращение огня со стороны России".

Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным,

– заявил Дональд Трамп.