Мобилизация в Европе: готовы ли европейцы воевать и почему молодежь против призыва и военной службы

Война России против Украины запустила масштабное перевооружение Европы, но это лишь часть изменений. Старый континент снова возвращается к дискуссии о восстановлении военной службы, по меньшей мере в добровольном формате.

Впрочем, эта идея остается чрезвычайно противоречивой: она не имеет единодушной поддержки ни среди военных, ни среди молодежи, которой непосредственно может коснуться такое решение. Какие настроения царят в странах Европы и может ли быть опыт Украины полезным – читайте в материале 24 Канала.

В этом нам помогли разобраться:

Михаэль Шульце фон Гляссер – директор Немецкого общества мира,

Кристиан Рену – доцент Университета Орлеана, представитель Международного братства примирения.

Статья подготовлена в рамках проекта PULSE, европейской инициативы, поддерживающей трансграничную совместную журналистику, в сотрудничестве с 24 Каналом.



Авторы: София Назаренко (24 Канал, Украина), Федерико Баччини (The Parliament Magazine / EUnews, Бельгия), Футура Д'Априле (Domani giornale, Италия).

Что с мобилизацией и армией в Германии?

Германия стала первой страной, которая приняла закон о введении добровольной военной службы.

Уже с 2026 года около 680 тысяч граждан, рожденных в 2008 году и позже, получат анкету с вопросом, готовы ли они служить в армии. Для мужчин, рожденных после 1 января 2008 года, заполнение анкеты будет обязательным, впрочем сама служба будет оставаться добровольной.

Если же план по набору не будет выполнен, Бундестаг может вернуться к идее восстановления обязательной военной службы и даже ввести систему жеребьевки.

В день принятия закона тысячи молодых людей вышли на протесты по меньшей мере в 90 городах Германии, выступив против того, что они называют новым призывом к оружию.



Студенты с плакатом с надписью: "Нет обязательной военной службе" – во время протеста против запланированной возможности обязательной военной службы в Берлине 5 декабря 2025 года / фото AP / Markus Schreiber

Сопротивление среди молодежи было заметно еще до голосования. Как рассказывает директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Гляссер, посещаемость сайта организации, где объясняют, как отказаться от службы в случае призыва, растет ежемесячно.

Михаэль Шульце фон Гляссер, директор Немецкого общества мира В мае сайт посетили 24 тысячи человек, а только за первые десять дней сентября – уже 65 тысяч. Мы получаем много обращений от молодежи, а также от родителей, которые волнуются за своих детей. Есть и те, кто уже отказался или был уволен и теперь хочет знать, достаточно ли этого.

Между Францией и Италией: какие сценарии возвращения к службе?

Во Франции картина совсем другая. Президент Эмманюэль Макрон объявил о запуске новой десятимесячной военной службы, которая должна стартовать летом 2026 года. Правительство рассчитывает привлечь 3 тысячи человек в первый год, а к 2035-му – уже 50 тысяч.

Как объясняет представитель Международного братства примирения Кристиан Рену, этот новый добровольный формат должен заменить Общенациональную службу (SNU), созданную Макроном в 2017 году, которая предусматривала период гражданской или военной подготовки. Впрочем, проект оказался провальным и чрезвычайно дорогим.

Кристиан Рену, доцент Университета Орлеана, представитель Международного братства примирения Согласно опросу, 80% респондентов поддерживают новую добровольную службу, а 64% даже выступают за возвращение обязательного призыва. Но важно учитывать возраст опрошенных. Я не думаю, что молодежь действительно заинтересована – на самом деле ее очень сложно привлечь.

Острые дискуссии о призыве ведутся и в Италии. Министр обороны Гвидо Крозетто хотел бы ввести добровольную военную службу, однако проект пока не оформлен окончательно и требует поддержки парламента. Между тем движение Non-Violent Action уже передало в Совет министров и президенту Серджо Маттарелли 7471 письмо от граждан, которые заявляют о нежелании брать в руки оружие.

Различные формы такого сопротивления имеют основания в национальном законодательстве, но право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено и на европейском уровне. Европейский суд по правам человека еще в 2011 году подтвердил: отказ от службы в армии по личным убеждениям – это законное право, которое гарантирует Европейская конвенция по правам человека.

Какова ситуация в других странах ЕС?

Оборона и безопасность остаются ответственностью самих государств, а не Европейского Союза как институции. Поэтому дискуссии и решения в Германии, Франции и Италии показывают: европейские страны все активнее пересматривают подходы к комплектованию армии на фоне возвращения темы войны и обороны в центр политики. Этому способствует не только полномасштабное вторжение России в Украину, но и растущие сомнения относительно того, насколько стабильными останутся гарантии безопасности со стороны США при Дональде Трампе.

Хотя все страны ЕС делают ставку прежде всего на профессиональные армии, примерно треть государств-членов до сих пор сохраняет те или иные формы призыва в мирное время. Речь идет о существенных различиях в продолжительности службы, оплате и системе резерва.

Обязательные или полуобязательные модели сейчас действуют в Австрии, на Кипре, в Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Латвии, Литве и Швеции. Параллельно Хорватия решила восстановить обязательную военную службу, а Германия запускает новую систему добровольной службы.

В обоих случаях участие на первом этапе будет касаться только мужчин и начнется с 2026 года.

В ЕС сейчас можно выделить три основные модели призыва:

Первая – обязательная служба: в Австрии, на Кипре, в Эстонии, Финляндии и Греции служат все, кто подпадает под требования закона.

Вторая – призыв по жребию, как в Дании, Латвии и Литве: на службу выбирают случайным образом и одновременно привлекают добровольцев.

Третья – выборочная обязательная служба, которая действует в Швеции: призывники выбираются на основе мотивации, способностей, образования и желания служить.

Сейчас только Швеция и Дания распространяют призыв как на мужчин, так и на женщин – это отражает изменение подходов к гендерному равенству в оборонной политике.



Продолжительность службы также существенно отличается: в Австрии, на Кипре, в Латвии и Литве установлены фиксированные сроки, тогда как другие страны применяют гибкие модели. Например, в Финляндии призывники, которые проходят подготовку для самых сложных или специализированных задач, могут служить до 347 дней.

В 2011 году Европейский суд по правам человека принял знаковое решение: человек имеет право отказаться от военной службы, если это противоречит его совести или глубоким убеждениям. Это право защищает статья 9 Европейской конвенции по правам человека о свободе мысли и религии.

Все страны ЕС, где еще действует призыв, признают право на такой отказ и предлагают альтернативную службу, чаще всего гражданскую или без оружия. Однако продолжительность этой службы существенно отличается от страны к стране. Как отмечает Европейское бюро по вопросам отказа от военной службы, это создает проблему неравенства и вопрос справедливого применения права на отказ от службы.

Украинский опыт и уроки войны для Европы

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года кардинально изменило украинское общество – прежде всего отношение к армии, военной службе и самому понятию мобилизации. До 2022 года дискуссии о вооруженных силах в основном сводились к реформам, стандартизации согласно НАТО и постепенному переходу к профессиональной армии.

После нападения России военная служба перестала быть абстрактной политической темой и стала вопросом выживания государства. Этот опыт – болезненный, драматический и противоречивый – теперь дает важные уроки для европейских стран, которые только начинают серьезно пересматривать или менять свои системы военной службы.

На начальном этапе вторжения Украина в значительной степени полагалась на беспрецедентную волну добровольной мобилизации. В первые недели войны длинные очереди у военкоматов стали одним из самых мощных символов национального единства. Тысячи людей безо всякого боевого опыта вступали в Вооруженные Силы Украины и подразделения территориальной обороны не из-за формального долга, а руководствуясь внутренним убеждением – защищать свои дома, семьи и саму идею украинской государственности.

Впрочем, впоследствии война перестала быть краткосрочным шоком и превратилась в длительный, изнурительный конфликт. На этом этапе начальный добровольный пыл начал угасать. В последующие годы Украина столкнулась с острой нехваткой личного состава, что углублялась из-за потерь, физического и психологического истощения военных и ограниченных возможностей ротации для тех, кто служил непрерывно годами. Рост потребности в персонале привел к изменениям в законодательстве о мобилизации, более жесткому учету военнообязанных и более строгому подходу к призыву.

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения общественное отношение заметно изменилось. Если 2022 год отмечался массовой готовностью добровольно вступать в армию, то сегодня больше украинцев пытаются избежать службы и мобилизации. Это нежелание воевать скорее объясняется глубокими социальными, экономическими и психологическими нагрузками, чем отсутствием патриотизма или желанием сдать Украину России.

У нас проблема не в том, что вообще нет людей. У нас нет их на линии фронта. Их не хватает не только для того, чтобы они там держали оборону, их не хватает еще и для того, чтобы они меняли друг друга. У нас по факту есть определенное количество людей, которое постоянно находится на передовой. Когда кто-то ранен, он выбывает. На его место надо, чтобы пришел другой. Вот это проблема,

– сказал Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и полковник Службы безопасности Украины (СБУ), в интервью 24 каналу.

Президент Владимир Зеленский также признал нехватку личного состава в Вооруженных Силах. По его словам, расширение мобилизации является "сложным вопросом для государства, армии, общества и партнеров Украины". Зеленский подчеркнул, что численно армию Украины нельзя сравнивать с российской из-за значительной разницы в масштабах двух стран.

Он пояснил, что нынешняя система мобилизации работает по решениям военного командования, которое определило потребность призывать около 30 тысяч человек ежемесячно. Хотя международные партнеры регулярно поднимают этот вопрос, Зеленский заметил, что они не находятся на передовой и не сталкиваются с теми реалиями войны, с которыми Украина сталкивается ежедневно.

Это сложный вопрос. Люди в обществе работают и платят налоги, а эти средства идут на армию. Нужно найти баланс,

– сказал президент.

Опыт Украины показывает: даже добровольная мобилизация во время войны имеет свои пределы. Для европейских стран, которые сейчас обсуждают возвращение призыва в мирное время, этот опыт является поучительным: одного законодательного регулирования недостаточно. Важны также мотивация, качественная подготовка и долгосрочная социальная поддержка для военных.

В то же время в Украине продолжаются дискуссии, стоит ли снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. В отличие от большинства европейских стран, где призыв означает службу без участия в боевых действиях, мобилизация в Украине предусматривает прямое привлечение к войне. Еще до инаугурации Дональда Трампа американские чиновники и представители НАТО советовали Киеву снизить возраст призыва, ссылаясь на насущную потребность в персонале на передовой.

В ответ украинская власть пытается делать ставку на поощрение, а не принуждение. Одна из мер – годовой контракт "18 – 24" для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Он предусматривает финансовое вознаграждение в один миллион гривен, доступ к ипотеке без процентов и расширенный пакет социальных гарантий. В то же время контракт касается только боевых специальностей – пехота, гранатометчики, разведчики – с подготовкой более 80 дней.

Полномасштабная война также показала, что технологии частично компенсируют недостаток людей на поле боя. FPV-дроны и роботизированные наземные платформы все активнее выполняют задачи, которые ранее требовали большого количества солдат.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал 2025 год прорывным для развития беспилотных систем. По его словам, декабрь стал первым месяцем, когда украинские дроновые подразделения нейтрализовали примерно столько же российских солдат, сколько Россия призвала за один месяц.

Противник потерял более 33 тысяч человек. Эти цифры учитывают только подтвержденные случаи, зафиксированные на видео, но реальные потери еще больше,

– сообщил Сырский.

В то же время Минобороны Украины разворачивает подразделения роботизированных наземных платформ (UGV), которые выполняют задачи по логистике, разведке, эвакуации раненых и разминировании в зонах повышенного риска, что значительно уменьшает опасность для военных.



Однако украинские военные подчеркивают, что технологии не могут полностью заменить солдат на поле боя. Бывший глава разведки Кирилл Буданов отметил, что FPV-дроны могут поддерживать операции, но не заменят пехоту полностью.

С помощью беспилотника можно нанести врагу урон. Но пока, как в Средневековье, не придет солдат и не установит флаг – ничего не изменится,

– сказал Буданов.

Анализ CSIS также делает вывод: автономные системы и роботизированные платформы могут частично заменить людей и повысить эффективность на поле боя, но полностью солдат не заменят из-за сложности боевых задач и необходимости быстрого принятия решений в непредсказуемых условиях.

Для европейских стран, которые рассматривают возвращение призыва или расширение добровольной службы, опыт Украины дает четкий урок: даже технологии, значительно повышающие боевую эффективность, не устраняют проблем мотивации, ротации и психологической устойчивости военных.