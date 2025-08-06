Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа совершит первый за более чем семь лет визит в Китай. Он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о предстоящем визите Моди в Китай?

По словам источника агентства, Моди прибудет в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует 31 августа.

Его поездка будет происходить на фоне обострения отношений между Индией и Соединенными Штатами. В частности, Вашингтон ввел самые высокие среди азиатских стран пошлины на товары, импортируемые из Индии. Также президент США Дональд Трамп пригрозил дальнейшими санкциями из-за покупки Индией российской нефти.

Визит Моди в китайский город Тяньцзинь станет первой его поездкой в КНР с 2018 года. Позже отношения между Индией и Китаем существенно ухудшились после военного столкновения на общей гималайской границе в 2020 году.

Отмечается, что в октябре прошлого года Моди и китайский лидер Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России, что привело к улучшению отношений между двумя странами Сейчас Индия и Китай постепенно снижают напряжение, которая мешала деловым отношениям и путешествиям между странами.