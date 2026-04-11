У нового верховного лидера Ирана обезображенное лицо и тяжелые травмы ног, – Reuters

С момента избрания новым верховным лидером Ирана сын Али Хаменеи Моджтаба не появлялся на публике. Все заявления он делал в соцсетях. Это собственно подогревает теории о том, что новоизбранный аятолла может быть мертвым.

Впрочем, люди из близкого окружения Моджтабы Хаменеи сообщили Reuters, что он жив, но до сих пор восстанавливается после тяжелых ранений лица и ног, полученных во время авиаудара в начале войны.

В каком состоянии находится Моджтаба Хаменеи?

По их словам, в результате атаки лицо Хаменеи было обезображено. Также он получил серьезное ранение одной или обеих ног.

Несмотря на это, 56-летний лидер выздоравливает и сохраняет ясность мышления. Он участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками через аудиосвязь и приобщается к принятию решений по войне и переговорам с США.

Вопрос о его способности управлять государством встает в критический для Ирана момент – на фоне сложных мирных переговоров с США, которые стартуют в Исламабаде.

Местонахождение, состояние и реальные возможности Хаменеи остаются неизвестными для общественности: после авиаудара и его назначения 8 марта не обнародовали никаких фото или видео с ним.

Аналитик Ближневосточного института Алекс Ватанка отмечает, что даже без учета травм новый лидер вряд ли сможет быстро получить такую же власть, как его отец. По его словам, Хаменеи еще должен доказать свой политический вес.

Ожидается, что публичное появление лидера может состояться через один – два месяца – в зависимости от состояния здоровья и ситуации с безопасностью.

В системе власти Ирана верховный лидер имеет высшую власть, контролируя как политические, так и военные структуры, в частности Корпус стражей исламской революции.

Несмотря на влияние в кругу отца, Моджтаба Хаменеи не имеет такого же уровня авторитета. Во время войны значительную роль в стратегических решениях играют именно военные. Хотя он, вероятно, продолжит жесткую политику предшественника, эксперты отмечают, что его взгляды остаются малоизвестными.

Что известно о ранении Хаменеи и избрании новым верховным лидером?