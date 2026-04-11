Втім, люди із близького оточення Моджтаби Хаменеї повідомили Reuters, що він живий, але досі відновлюється після важких поранень обличчя та ніг, отриманих під час авіаудару на початку війни.

У якому стані перебуває Моджтаба Хаменеї?

За їхніми словами, внаслідок атаки обличчя Хаменеї було спотворене. Також він зазнав серйозного поранення однієї або обох ніг.

Попри це, 56-річний лідер одужує і зберігає ясність мислення. Він бере участь у нарадах із високопосадовцями через аудіозв'язок і долучається до ухвалення рішень щодо війни та переговорів із США.

Питання про його здатність керувати державою постає в критичний для Ірану момент – на тлі складних мирних переговорів зі США, які стартують в Ісламабаді.

Місцеперебування, стан і реальні можливості Хаменеї залишаються невідомими для громадськості: після авіаудару та його призначення 8 березня не оприлюднювали жодних фото чи відео з ним.

Аналітик Близькосхідного інституту Алекс Ватанка зазначає, що навіть без урахування травм новий лідер навряд чи зможе швидко отримати таку ж владу, як його батько. За його словами, Хаменеї ще має довести свою політичну вагу.

Очікується, що публічна поява лідера може відбутися через один – два місяці – залежно від стану здоров'я та безпекової ситуації.

У системі влади Ірану верховний лідер має найвищу владу, контролюючи як політичні, так і військові структури, зокрема Корпус вартових ісламської революції.

Попри вплив у колі батька, Моджтаба Хаменеї не має такого ж рівня авторитету. Під час війни значну роль у стратегічних рішеннях відіграють саме військові. Хоча він, імовірно, продовжить жорстку політику попередника, експерти зазначають, що його погляди залишаються маловідомими.

Що відомо про поранення Хаменеї та обрання новим верховним лідером?