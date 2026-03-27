Приднестровье требует от Кишинева снова признать "молдавский язык"

В Тирасполе заявили, что Кишинев должен снова признать "молдавский язык" на законодательном уровне. Кроме того, соответствующий статус должны получить также русский и украинский.

Такую позицию озвучил так называемый министр иностранных дел непризнанного региона Виталий Игнатьев. Об этом пишет Newsmaker.

Что заявили в Приднестровье?

Игнатьев прокомментировал предложения вице-премьера по реинтеграции Молдовы, озвученные на встрече в формате "1+1" в феврале, о переводе школ Приднестровья на румынский язык обучения. Он назвал такие предложения "неприемлемым навязыванием" и призвал Кишинев признать "молдавский", русский и украинский государственными языками наряду с румынским.

По словам приднестровского чиновника, в регионе три официальных языка, и граждане могут выбирать, на каком будут учиться их дети. Игнатьев добавил, что Приднестровье официально обратилось с такой инициативой и ожидает реакции молдавской стороны.

Напомним! Закон Молдовы в 2023 году заменил понятие "молдавский язык" на румынский в конституции и других законах. Президент Молдовы Майя Санду после начала каденции переименовала языковую версию сайта с "молдавского" на румынский. Однако, среди населения отношение к этому вопросу остается неоднозначным.

