Приднестровье требует от Кишинева снова признать "молдавский язык"
Тирасполь требует от Кишинева признать "молдавский язык" вместе с русским и украинским на законодательном уровне.
- Инициативу озвучил Виталий Игнатьев, реагируя на предложения перевода школ Приднестровья на румынский язык обучения.
В Тирасполе заявили, что Кишинев должен снова признать "молдавский язык" на законодательном уровне. Кроме того, соответствующий статус должны получить также русский и украинский.
Такую позицию озвучил так называемый министр иностранных дел непризнанного региона Виталий Игнатьев. Об этом пишет Newsmaker.
Что заявили в Приднестровье?
Игнатьев прокомментировал предложения вице-премьера по реинтеграции Молдовы, озвученные на встрече в формате "1+1" в феврале, о переводе школ Приднестровья на румынский язык обучения. Он назвал такие предложения "неприемлемым навязыванием" и призвал Кишинев признать "молдавский", русский и украинский государственными языками наряду с румынским.
По словам приднестровского чиновника, в регионе три официальных языка, и граждане могут выбирать, на каком будут учиться их дети. Игнатьев добавил, что Приднестровье официально обратилось с такой инициативой и ожидает реакции молдавской стороны.
Напомним! Закон Молдовы в 2023 году заменил понятие "молдавский язык" на румынский в конституции и других законах. Президент Молдовы Майя Санду после начала каденции переименовала языковую версию сайта с "молдавского" на румынский. Однако, среди населения отношение к этому вопросу остается неоднозначным.
Как Молдова пытается реинтегрировать Приднестровье?
В марте Молдова впервые с 2003 года представила план реинтеграции Приднестровья в Брюсселе. Известно, что этот план предусматривает поэтапное возвращение региона мирным путем.
Главными составляющими остаются демилитаризация, демократизация, экономическая интеграция. Кроме того, в план входит привлечение международной гражданской миссии для контроля безопасности с постепенной передачей полномочий властям Молдовы.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщал 24 Каналу, что Молдова взяла курс на возвращение своих территорий. Однако, Приднестровье не представляет угрозы, в частности для Украины. Численность войск там не увеличивается, а российские силы там не представляют серьезной угрозы для Украины.