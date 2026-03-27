Таку позицію озвучив так званий міністр закордонних справ невизнаного регіону Віталій Ігнатьєв. Про це пише Newsmaker.
Що заявили в Придністров'ї?
Ігнатьєв прокоментував пропозиції віцепрем'єра з реінтеграції Молдови, озвучені на зустрічі у форматі "1+1" у лютому, щодо переведення шкіл Придністров'я на румунську мову навчання. Він назвав такі пропозиції "неприйнятним нав'язуванням" і закликав Кишинів визнати "молдовську", російську та українську державними мовами поряд із румунською.
За словами придністровського посадовця, у регіоні три офіційні мови, і громадяни можуть обирати, якою навчатимуться їхні діти. Ігнатьєв додав, що Придністров'я офіційно звернулося з такою ініціативою та очікує реакції молдовської сторони.
Нагадаємо! Закон Молдови у 2023 році замінив поняття "молдовська мова" на румунську в конституції та інших законах. Президентка Молдови Мая Санду після початку каденції перейменувала мовну версію сайту з "молдовської" на румунську. Проте, серед населення ставлення до цього питання залишається неоднозначним.
Як Молдова намагається реінтегрувати Придністров'я?
У березня Молдова вперше з 2003 року представила план реінтеграції Придністров'я у Брюсселі. Відомо, що цей план передбачає поетапне повернення регіону мирним шляхом.
Головними складовими залишаються демілітаризація, демократизація, економічна інтеграція. Крім того, до плану входить залучення міжнародної цивільної місії для контролю безпеки з поступовою передачею повноважень владі Молдови.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомляв 24 Каналу, що Молдова взяла курс на повернення своїх територій. Проте, Придністров'я не становить загрози, зокрема для України. Чисельність військ там не збільшується, а російські сили там не становлять серйозної загрози для України.