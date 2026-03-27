Таку позицію озвучив так званий міністр закордонних справ невизнаного регіону Віталій Ігнатьєв. Про це пише Newsmaker.

Що заявили в Придністров'ї?

Ігнатьєв прокоментував пропозиції віцепрем'єра з реінтеграції Молдови, озвучені на зустрічі у форматі "1+1" у лютому, щодо переведення шкіл Придністров'я на румунську мову навчання. Він назвав такі пропозиції "неприйнятним нав'язуванням" і закликав Кишинів визнати "молдовську", російську та українську державними мовами поряд із румунською.

За словами придністровського посадовця, у регіоні три офіційні мови, і громадяни можуть обирати, якою навчатимуться їхні діти. Ігнатьєв додав, що Придністров'я офіційно звернулося з такою ініціативою та очікує реакції молдовської сторони.

Нагадаємо! Закон Молдови у 2023 році замінив поняття "молдовська мова" на румунську в конституції та інших законах. Президентка Молдови Мая Санду після початку каденції перейменувала мовну версію сайту з "молдовської" на румунську. Проте, серед населення ставлення до цього питання залишається неоднозначним.

Як Молдова намагається реінтегрувати Придністров'я?