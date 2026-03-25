Як Укренерго планує допомогти Молдові?
Це рішення ухвалене після серйозного інциденту, що призвів до відключення лінії "Ісакча-Вулканешти", про що повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також Молдова вперше за понад 20 років представила Заходу план повернення Придністров'я
Хочу розповісти про головну причину, яка призвела до відключення цієї лінії,
– йдеться у повідомленні міністра Молдови.
Він пояснив, що російські атаки на Україну зачепили енергетичну інфраструктуру, що перебуває у власності Республіки Молдова. Кілька "шахедів" влучили в енергетичні об’єкти.
Зокрема наслідки вже помітні:
- пошкоджені проводи;
- перебої в роботі системи.
Роботи з відновлення пошкоджених проводів можуть тривати до семи днів. Зокрема обірвані провідники допоможе відремонтувати компанія Укренерго.
У Міністерстві енергетики Молдови ще 24 березня наголосили, що внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру на півдні України відключена повітряна лінія електропередачі "Ісакча-Вулканешти". Для управління ситуацією, оперативної мобілізації ресурсів, а також для захисту громадян і забезпечення безперебійної роботи життєво важливих служб запропонували запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів.
Зокрема того ж дня – 24 березня – Кабінет Міністрів країни схвалив оголошення надзвичайного стану в енергетичному секторі.
Що ще слід знати про ситуацію з Молдовою?
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Молдови заявив про відключення транскордонної лінії електропередачі, яка забезпечує близько 50% потреб країни в електроенергії.
- Ситуацію Кишинів називає "дуже складною". Уряд закликає громадян максимально знизити споживання світла.