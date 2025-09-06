МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь, а также воздержаться от поездок туда. Такое заявление сделал спикер министерства Павел Вронский в пятницу, 5 сентября.

Это произошло после того, как в Беларуси задержали католического монаха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Почему возник конфликт между Польшей и Беларусью?

Задержанный монах – гражданин Польши. Его белорусские власти обвинили в "шпионаже" за российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

После инцидента с задержанием монаха МИД Беларуси даже вызвал польского представителя Польши.

Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Польские граждане могут там столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не демократическая страна, это также не страна, дружественная к Республике Польша,

– на фоне этого заявил Вронский и попросил отнестись к этим предупреждениям как можно серьезнее.

Отмечается, что эвакуация из Беларуси может быть даже невозможна.

"Если вы ввозите на территорию Республики Беларусь лекарства, особенно седативные, обезболивающие, психотропные вещества или лекарства, содержащие стероиды, вы должны иметь действительный рецепт или медицинскую справку, в которой указано лекарство и его дозировка. Документ должен быть переведен на русский или белорусский язык", – также отметили в МИД Польши.

Представитель министерства добавил, что Польша будет поддерживать задержанного монаха.

Этот инцидент в Польше провокацией и попыткой дестабилизации ситуации "как в Польше, так и укрепления своего имиджа в Украине".

"Мы не хотим участвовать в таком театре", – подчеркнул Вронский.

"Запад-2025": последние новости