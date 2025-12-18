После угроз Трампа: Венесуэла вывела в море военные корабли, – NYT

Правительство Венесуэлы решило привлечь военно-морские силы для сопровождения судов, которые вывозят нефтепродукты из страны. Такое решение повышает риск напряжения с США после заявлений президента Дональда Трампа о намерении фактически заблокировать венесуэльскую нефтяную отрасль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о выводе военных кораблей Венесуэлой в море?

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, с вечера 16 декабря до 17 декабря из портов на востоке Венесуэлы вышли несколько судов под охраной ВМС. Это произошло всего через несколько часов после заявления Трампа о планах останавливать танкеры, которые находятся под санкциями и сотрудничают с Венесуэлой.

Как сообщили два собеседника, корабли перевозили мочевину, нефтяной кокс и другие нефтепродукты и направлялись из порта Хосе в страны Азии. Военное сопровождение, по их словам, стало прямым ответом Каракаса на угрозы со стороны Вашингтона.

При этом суда, которые идут под эскортом, пока не входят в список кораблей, находящихся под санкциями США. Из-за этого непонятно, могут ли они попасть под анонсированную Трампом "блокаду".

Сам американский президент ранее заявлял, что сосредоточится на танкерах, которые нарушили торговые ограничения США.

Один из американских чиновников подтвердил, что Вашингтон знает о действиях Венесуэлы с военно-морскими судами и рассматривает возможные варианты реагирования, однако деталей не раскрыл.

В то же время государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA заявила, что суда, вовлеченные в ее операциях, продолжают работать "в полной безопасности", имеют техническую поддержку и "законно реализуют право на свободное судоходство".

По информации источников, в США также не исключают возможность дальнейшего изъятия танкеров с венесуэльской нефтью. Президент Николас Мадуро, в свою очередь, резко отреагировал на такие действия и пообещал любой ценой сохранить экспорт нефти из страны.

Что известно о морской блокаде Венесуэлы от США?