Впервые после смены режима Асада: Россия тайно направила грузовое судно на военную базу в Сирии

Россия отправила грузовое судно в Сирию для пополнения запасов на стратегической авиабазе. Это может свидетельствовать о попытках Кремля сохранить военное присутствие в регионе.

Отмечается, что это первая такая зафиксированная миссия после смены власти в стране в конце 2024 года. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и анализ спутниковых снимков.

Согласно обнародованным данным, судно Sparta в марте вышло из Санкт-Петербурга, а уже в мае прибыло в сирийский порт Тартус. Отметим, что подавляющее большинство маршрута судно сопровождали корабли Военно-морского флота России.

В то же время конвой действовал с усиленными мерами безопасности. В частности после прохождения Гибралтара судна выключили транспондеры, а часть из них передавала фиктивные данные якобы о пребывании в Балтийском море.

В материале говорится, что судно доставило груз для обеспечения авиабазы Хмеймим – это первая подтвержденная операция по снабжению российских военных объектов в Сирии после падения режима Башара Асада в конце 2024 года.

Напомним, что в середине мая OSINT-аналитики сообщали о прибытии грузового судна Sparta в сирийский порт Тартус в сопровождении военных кораблей.

Важно заметить, что новый президент Сирии Ахмад аль-Шараа заявил, что бывшие российские базы планируют превратить в учебные центры для сирийской армии. По его словам, из десятков российских объектов в стране остались только две ключевые базы – Тартус и Хмеймим. Их Кремль использовал как основные опорные пункты для военных операций на Ближнем Востоке и в Африке.

Впрочем, после смены режима в Сирии Москва не отказалась от попыток договориться с новой властью о своем военном присутствии. Впрочем, пока результаты такого "диалога" отсутствуют.

Падение режима Башара Асада

После гражданской войны и революции в Сирии бывший диктатор Башар Асад бежал в Россию. Таким образом завершилось 53-летнее правление династии Асадов в Сирии. Правительство страны выдало ордер на его арест, обвиняя его в тяжких преступлениях, в частности убийствах и пытках. За это его должны объявить в розыск Интерпола.

Сейчас Асад и его семья находятся под международными санкциями, а против них ведутся антикоррупционные расследования.

Заметим, что сейчас они поселились в Москве, где ведут роскошный образ жизни под полной охраной российских спецслужб. Известно, что сначала Асад с семьей остановился в отеле Four Seasons. Стоимость проживания в этих люксовых апартаментах достигает 13 тысяч долларов в неделю.

Впоследствии Башар Асад переехал в двухэтажный пентхаус в одном из самых высоких небоскребов Москвы, а позже – на частную виллу в элитном районе Рублевка.

СМИ пишут, что сейчас Башар Асад занимается офтальмологией и изучает русский язык, в то же время его дочь Зейн получила диплом Московского государственного института международных отношений.