Парад Путина 9 мая показал, что Украина переламывает ход войны, – WSJ

В субботу, 9 мая, в Москве Владимир Путин провел сдержанный парад ко Дню Победы, на котором было заметно меньше ракет и другой военной техники, чем в предыдущие годы. Это может свидетельствовать об опасениях Кремля относительно возможных дальнобойных ударов украинских дронов по российской столице.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Интересно Ложные параллели и разговоры о "сверхдержаве": ISW проанализировал речь Путина 9 мая

Почему парад 9 мая показал, что Украина переламывает ход войны?

Аналитики издания считают, что ситуация на фронте постепенно меняется не в пользу России после четырех лет полномасштабной войны. В частности, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что весной 2026 года российские войска демонстрируют худшие результаты, чем в период, когда Кремль активно продвигал требования о полном контроле над Донецкой областью в 2025 году.

По данным ISW, Украина в апреле, вероятно, вернула больше территорий, чем потеряла. В то же время Россия продолжает наступательные действия на востоке Украины, но несет значительные потери. Украинские военные заявили, что только за апрель российская армия могла потерять более 35 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также аналитики отмечают, что Украина все чаще успешно атакует цели в глубине России с помощью беспилотников и ракет. Речь идет об ударах по нефтяным объектам, складах вооружения и других военных активах. По мнению WSJ, именно это могло повлиять на решение Кремля уменьшить количество техники на параде на Красной площади.

Несмотря на заявления Путина, что война якобы "подходит к концу", боевые действия и атаки на украинские города продолжаются. В материале отмечается, что Россия продолжает требовать от Киева уступок территориями, которые не смогла захватить военным путем.

В WSJ также призвали Запад усилить поддержку Украины, считая, что лишь перспектива больших потерь и возможного поражения может заставить Кремль отказаться от своих имперских амбиций.

Кстати, военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала объяснил, что указ президента Владимира Зеленского о разрешении на проведение военного парада в Москве 9 мая стал для Украины информационным успехом. По словам эксперта, это ударило по Путину и всему российскому истеблишменту, потому что сломала привычную для Кремля картину силы.

Что было на параде в Москве 9 мая?

На параде в Москве 9 мая, посвященном 81-летию Победы, вместо военной техники прошли кабриолеты и пролетели несколько самолетов. Также было сокращено количество гостей, а у Путина находились только ближайшие союзники по ОДКБ – самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На параде, кроме россиян, прошли также и солдаты КНДР. На Красной площади присутствовали представители Словакии, Малайзии, Лаоса, а также лидеры непризнанных Абхазии и Южной Осетии, что гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Во время выступления на параде Путин сделал основной акцент на "русском характере" и общих исторических нарративах. В то же время о войне в Украине и так называемой "СВО" не прозвучало никакой конкретики.

В конце концов парадом остались недовольны сами россияне. В сети жители страны-агрессора жаловались о "растоптанной гордости" и критиковали речь Путина, которая повторяется каждый год.