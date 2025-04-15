Политолог объяснил, сможет ли БРИКС приобрести влияние на фоне тарифной войны Трампа

Тарифная война, которую объявил миру Дональд Трамп, уже повлияла на многие страны мира, и они готовы объединиться против политики США. В то же время действия американского президента могли бы усилить объединение БРИКС.

Политолог Олег Саакян отметил в разговоре с 24 Каналом, может ли блок БРИКС стать мощной силой в геополитической игре. Также в 2025 году по меньшей мере девять стран станут партнерами БРИКС, и еще по меньшей мере 4 страны получили приглашение к партнерству с объединением.

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"Клуб несогласных"

Саакян отметил, что БРИКС не имеет под собой серьезной инфраструктуры обеспечения и защиты капиталов от турбулентности.

Конечно, на фоне Трампа сейчас даже БРИКС выглядит довольно устойчивой структурой. Однако этот союз не является единственным и объединяющим все ключевые рынки,

– подчеркнул политолог.

Также страны, входящие в состав БРИКС, по его словам, являются абсолютно разными по своим ценностям, по масштабу и потенциалу своих экономик.

Это изначально является мертворожденной историей, которая может существовать только как протест к другой структуре. Мол, мы собрались в свой "клуб несогласных" и будем благодаря масштабу говорить с вами с позиции, которую нельзя проигнорировать,

– объяснил он.

Однако заменой Соединенным Штатам или европейской экономической зоне и европейскому рынку, по словам политолога, БРИКС не может быть.

Ключевой рынок сбыта – именно европейский, поэтому от сегодняшней ситуации могут выиграть прежде всего европейские компании. Потому что Китай, как отметил Олег Саакян, будет уменьшать свои политические влияния, которые идут в пакете с финансовыми, чтобы не потерять европейский рынок.

БРИКС Это Это международное объединение крупнейших по площади и населению страны мира, однако, которые имеют развивающиеся экономики. В частности, Бразилии, России, Индии, Южной Африки и Китая, который доминирует в этом союзе.

Также Пекин будет уменьшать свои требования, и риски для Европы будут падать от сотрудничества с ним.

В то же время азиатские страны начнут пересматривать целый ряд производственных цепочек. Для них ключевой и стабильный экспортный рынок – европейский,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что в ближайшие 1 – 3 года произойдет серьезное переструктурирование в целом мировой экономики.