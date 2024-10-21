Да и страны, желающие присоединиться к организации, преследуют личные цели. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская.

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Почему расширяется БРИКС

Более 20 стран хотят присоединиться к БРИКС. Среди них – Турция, Азербайджан, Палестинская автономия, Шри-Ланка, Сирия и тому подобное. Эти государства никоим образом не могут своим экономическим весом конкурировать с Китаем и иногда Индией.

Казалось, такая организация не имеет перспектив. Однако Китай и Россия, которые ее возглавляют, заинтересованы в расширении, несмотря на количество стран, которые туда входят.

Владимир Путин прежде всего стремится показать, что он не изолирован на международном уровне. Также диктатор пытается продвинуть альтернативу межбанковской системе SWIFT и найти возможности торговать с Западом, сведя на нет весомость доллара.

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В то же время китайский глава Си Цзиньпин хочет продвигать свою геополитическую инициативу "Один пояс – один путь", а также иметь влияние на так называемые страны Глобального Юга, которые будут находиться под колпаком БРИКС.

Не нужно скептически относиться к этому блоку, который вроде бы не имеет ничего общего и, возможно, не будет иметь институциональных основ. Видим сегодня, как делится мир, несмелость и нерешительность западных стран, невозможность дать отпор "оси зла" и защитить мировой порядок,

– сказала Наталья Бутырская.

Это сигнал для разных стран, что Запад не может выполнять свою функцию и соответственно нужно искать новый "полюс", в который их возьмут. И вот появляется БРИКС, куда всех берут и не ставят параметров. Именно поэтому западные страны должны объединиться и не допускать сомнений относительно их возможности быть защитниками порядка, который Китай и Россия пытаются подорвать различными способами.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку на саммит БРИКС в Россию из-за травмы головы, полученной в резиденции.