Как сообщили в администрации Луис Инасиу Лулы да Силвы, он имеет проблемы со здоровьем.

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Лула повредил голову

Отмечается, что Лула должен был вылететь на саммит 20 октября в 17:00 по местному времени.

Впрочем, во время пребывания в своей резиденции, президент повредил голову у затылка. Политика осмотрели медики. Врачи решили, что в госпитализации Лула не нуждается, однако рекомендовали ему временно отказаться от длительных перелетов.

В сообщении также говорится, что президенту Бразилии наложили швы на рану.

Ожидается, что Лула примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что 24 страны из 32 на саммите БРИКС должны представлять лидеры государств.

Напомним, Бразилия вместе с Китаем активно продвигает невыгодный Украине сценарий мирного урегулирования войны. Президент Зеленский назвал план двух стран "деструктивным", таким, что не содержит конкретных действий и шагов и играет на руку России.