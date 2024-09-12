Китайско-бразильский план по урегулированию ситуации в Украине содержит 6 пунктов. Фактически он предлагает "замораживание конфликта". Владимир Зеленский в интервью Metrópoles назвал его "деструктивным".

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Реакция Зеленского на "мирные" усилия стран

Глава государства отметил, что китайско-бразильское предложение – это просто политическое заявление. Он предлагал и президенту Бразилии, и китайской стороне садиться вместе и разговаривать о путях завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что Китай и Бразилия не враги Украины, а Украина не враг им обоим. Поэтому его удивляет, что Пекин и Бразилиа вдруг решили, что должны принять сторону России, или быть где-то посередине.

Мы не воюем посередине. Мы не воюем на границе. Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян. Показать, что вы сильные страны,

– заявил президент.

Зеленский не скрывал возмущения, что Китай и Бразилия позволили себе выдвигать какие-то "мирные планы", не спросив Киев.

Мы же не дураки. Зачем этот театр? Вы проговорили с Россией какую-то инициативу. Выдвинули инициативу и говорите: "Давайте ее" (принимайте – 24 Канал). Это точно не о справедливости, не о ценностях, это точно без уважения к Украине, без уважения к территориальной целостности о которой так много говорят и Китай, и Бразилия,

– подытожил политик.

К слову, во время визита в Италию президент Зеленский призвал союзников не допустить повторения "Минска", то есть замороженного конфликта.