Як повідомили в адміністрації Луїс Інасіу Лули да Сілви, він має проблеми зі здоров'ям.

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Лула пошкодив голову

Зазначається, що Лула мав вилетіти на саміт 20 жовтня о 17:00 за місцевим часом.

Втім, під час перебування у своїй резиденції, президент пошкодив голову біля потилиці. Політика оглянули медики. Лікарі вирішили госпіталізації Лула не потребує, однак рекомендували йому тимчасово відмовитись від тривалих перельотів.

У повідомленні також ідеться, що президенту Бразилії наклали шви на рану.

Очікується, що Лула візьме участь у саміті БРІКС по відеозв’язку.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що 24 країни з 32 на саміті БРІКС мають представляти лідери держав.

Нагадаємо, Бразилія разом із Китаєм активно просуває невигідний Україні сценарій мирного врегулювання війни. Президент Зеленський назвав план двох країн "деструктивним", таким, що не містить конкретних дій і кроків і грає на руку Росії.