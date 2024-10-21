Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что Россия будет иметь по окончанию конфликта нечто, что не измеряется потерями. Это может стать ее преимуществом в будущем.

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Будут искать союзников

"Это опыт, который приобретут россияне в войне с Украиной. Если Россия останется такой, как есть и не перестанет существовать, как субъект, она будет пытаться изменить технологии, подход к войне", – отметил он.

Также они будут накапливать силы, восстанавливаться, искать союзников, договариваться с политическими сферами влияния, в частности, Китаем.

Если Россия и втянется в следующую войну, то уже не единолично. Это будет союз государств, имеющих общие амбиции. Россия же будет носителем ценного опыта,

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Именно поэтому Северная Корея посылает свои войска в Украину – чтобы они приобрели боевой опыт. Хотя и северокорейские солдаты станут "дровами" для решения военно-политических вопросов как России, так и Северной Кореи.

Путин таким образом пытается перекрыть недостаток в своих войсках, оттянуть всеобщую мобилизацию, создать серьезные проблемы Украине и продемонстрировать Китаю или Ирану слабость Запада, который успевает реагировать на современные агрессивные вызовы,

– отметил он.

Северная Корея надеется получить большое количество обученных, "обстрелянных" военных для того, чтобы превращать в нестабильный регион Южную Корею.

Сейчас Китай, по его мнению, делает определенные выводы за счет России и пытаться дестабилизировать ситуацию не только в Европе, но и в Азии. Поэтому опыт России ему пригодится.

Обратите внимание! Президент ПА НАТО Джерри Коннолли считает участие северокорейских военных в войне в Украине на стороне России демонстрирует ее "определенную слабость". По его словам, это свидетельствует о том, что российский потенциал исчерпывается.

Это абсолютно не успех

Россия также получает опыт в том, как выдерживать удар и проигрывать, ведь она уже потерпела поражение в тот момент, когда не заняла Украину, согласно собственным планам. Все, что сейчас делает Россия – пытается адаптировать войну под свои условия.

Сегодня мы наблюдаем, как украинцы отступают, а враг продвигается. Однако одна Курская операция нивелировала количество оккупированных Россией территорий в течение года. Если будет еще хотя бы одна такая же удачная операция ЗСУ, мы нивелируем успехи российской армии за два года,

– предположил Иван Тимочко.

Все, что сейчас происходит на фронте для россиян, по его словам, абсолютно не успех. Пока россияне продвигаются черепашьим ходом и ни одного оперативного пространства не занимают, чтобы превратить его в стратегическое для наступления, – это все не дает никаких результатов. Хотя в то же время это один из тех опытов, которые они тоже приобретают на поле боя.