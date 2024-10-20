Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности обнародовал эксклюзивное видео, где видно, как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение.
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Из солдат Ким Чен Ына в подданные Путина
Теперь появилось еще одно доказательство того, что Москва серьезно настроена интегрировать военных из КНДР в свою оккупационную армию. В распоряжении Центра оказалась анкета, которая содержит инструкции на русском и корейском языках. В ней от солдат Северной Кореи требуют указать размер головного убора, униформы и обуви. Такой подход призван упростить процесс экипировки солдат Ким Чен Ына в подданных Путина.
Анкета для солдат из КНДР / Фото SPRAVDI
К слову, спутниковые снимки показывают переброску до 12 тысяч военных КНДР в Россию, в частности 1500 спецназовцев во Владивосток.