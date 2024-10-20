Раніше Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив ексклюзивне відео, де видно, як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження.

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З солдатів Кім Чен Ина до підданих Путіна

Тепер з'явився ще один доказ того, що Москва серйозно налаштована інтегрувати військових з КНДР в свою окупаційну армію. У розпорядженні Центра опинилася анкета, яка містить інструкції російською та корейською мовами. У ній від солдатів Північної Кореї вимагають вказати розмір головного убору, уніформи та взуття. Такий підхід покликаний полшегшити процес екіпірування солдатів Кім Чен Ина у підданих Путіна.

Анкета для солдатів з КНДР / Фото SPRAVDI

До слова, супутникові знімки показують перекидання до 12 тисяч військових КНДР до Росії, зокрема 1500 спецпризначенців у Владивосток.