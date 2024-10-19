Ймовірне відправлення військових з КНДР на фронт в Україну свідчить про набагато глибші зв'язки Кім Чен Ина і Путіна. Детальніше про особливості угоди та чим вона загрожує світу, 24 Каналу розповів кореєзнавець Леонід Петров.

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Договір між КНДР та Росією

Менш як рік тому Кім Чен Ин провів важливу партійну конференцію. Тоді він фактично скасував офіційну доктрину Північної Кореї щодо мирного об'єднання з Північною. Таке прагнення ще 50 років тому проголосив творець КНДР та дід нинішнього лідера Кім Ір Сен. Це назвали фактичною ідеологічною революцією. Відбулося це не просто так.

Між Кім Чен Ином і Владіміром Путіним існує договір. Не просто угода про всеосяжне стратегічне партнерство. Коли Кім Чен Ин їздив на Далекий Схід в Росію, ймовірно, було досягнуто згоди, що КНДР надасть Росії дещо, в обмін на що Росія зобов'язується надавати певні послуги захисту у військовому та фінансовому сенсі. Тобто КНДР відчула себе впевненіше,

– пояснив Леонід Петров.

Цим "дещо", найпевніше, є північнокорейські військові, яких нині готують до відправлення на поле бою в Україну. Натомість тепер КНДР розглядає Росію як далекосхідного соратника по зброї.

"Не виключено, що для Північної Кореї тепер виділена якась роль у великій геополітичній грі російського диктатора, якщо його режим відчуватиме серйозну загрозу. Фактично тоді може початися війна на Корейському півострові, аби відвернути увагу від того, що відбувається у Східній Європі", – наголосив кореєзнавець.

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Складно сказати напевне, чи така війна все ж відбудеться, втім з огляду на динаміку, зокрема, погіршених стосунків між Китаєм та Тайванем, можна припустити, що новий корейський конфлікт може відбутися з подачі Москви.

"Україна на собі відчуває новий експеримент з відновлення не просто холодної, а вже повномасштабної війни, яку розв'язав Путін. КНДР до неї залучена повною мірою", – додав Петров.

Чи стануть солдати з КНДР загрозою для України

Іноземні ЗМІ повідомили, що у Росії вже готують близько 10 – 15 тисяч північнокорейських військових, яких планують відправити на війну в Україну.

КНДР може підготувати та відправити куди завгодно стільки людей, скільки бажатиме їх диктатор. Все залежить виключно від тих раціональних чи ірраціональних страхів верхівки північнокорейського режиму,

– зауважив Петров.

Річ у тім, що Північна Корея довгий час жила в очікуванні повторення конфлікту з Південною Кореєю. КНДР і зараз має одну з найбільших армій у світі з більш ніж мільйоном військових.

"Північнокорейська армія дуже сфокусована на тому, щоб "промивати мізки" своєму населенню, аби вони не ставили запитань, звикали до життя у військово-польових умовах та могли виживати без електроенергії, їжі, води, палива тощо. Покоління за поколінням КНДР виховувала людей, які звикли жити у нелюдських умовах. Разом з тим північнокорейська армія не є серйозною бойовою силою", – відзначив кореєзнавець.

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Відомі випадки втечі військових з КНДР через Південну Корею. Вони вимучені голодом, хворобами, відсутністю медикаментів тощо. Тобто, можливо, вони й навчені до життя у складних умовах, але вони не зможуть пройти справжні військові дії.

"Можна очікувати втечу північнокорейських солдатів (з фронту – 24 Канал), або їхню загибель", – підсумував Петров.