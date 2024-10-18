Про це повідомили у розвідці Південної Кореї. Наразі північнокорейських солдатів помітили на полігонах на Далекому Сході.

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Як КНДР перекидала свої війська у Росію

На початку серпня 2024 року південнокорейська розвідка виявила, що Кім Чен Сік, перший заступник директора Міністерства військової промисловості КНДР, відвідував північнокорейський полігон для запуску ракет KN-23. Цей майданчик розташований поблизу російсько-українського фронту. Під час цих візитів також брали участь десятки північнокорейських військовослужбовців, а сам Кім займався керуванням на місці.

Згодом, уважно стежачи за пересуваннями північнокорейських військових, Національна розвідувальна служба виявила, що Північна Корея перевозила свої спецпідрозділи до російського регіону військово-транспортними кораблями Москви з 8 по 13 серпня,

– мовиться у повідомленні.

За даними розвідки Південної Кореї, чотири десантні кораблі та три фрегати Тихоокеанського флоту Росії завершили перше перекидання близько 1 500 північнокорейських спецпризначенців з районів поблизу північнокорейських міст Чонджін, Хамхен і Мусудан до російського Владивостока, протягом того ж періоду. Ба більше, південнокорейська розвідка наголосила, що незабаром буде запланована друга подібна транспортна операція.

"Це перший випадок, коли російський військово-морський флот увійшов у води Північної Кореї з 1990 року. Крім того, між Владивостоком і Пхеньяном часто курсують великі транспортні літаки, такі як Ан-124 ВПС Росії", – зазначили у розвідці Південної Кореї.

Там також підкреслили, що північнокорейські солдати, направлені до Росії, зараз дислокуються у військових частинах на Далекому Сході, а також розміщені на полігонах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську. Очікується, що вони будуть відправлені на лінію фронту, як тільки навчання буде завершено.

Північнокорейським солдатам надали російську військову форму та зброю російського виробництва, а також видали підроблені посвідчення жителів Якутії та Бурятії, які мають зовнішність, схожу на північнокорейців,

– зазначили у розвідці Південної Кореї.

Представник південнокорейської розвідки також зауважив, що підозри щодо російсько-північнокорейського прямого військового співробітництва офіційно підтверджені. Тому наразі у Сеулі продовжують відстежувати рух військових КНДР у співпраці з розвідками інших держав.