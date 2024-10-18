Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Раніше у мережі викладали ще кілька відео з солдатами КНДР на Далекому Сході у Росії.

До теми Військові з КНДР тренуються у Росії: OSINT-аналітики показали фото полігону

Як солдатів з КНДР зафіксували у військовій формі Росії

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що кадрам, які вдалося отримати, не більше ніж 72 години. На відео можна побачити, як північнокорейських військових екіпірують у російську військову форму та надають спорядження країни-агресорки.

Солдатів КНДР помітили у російській військовій формі / Відео SPRAVDI

На відео також показано, як північні корейці, вочевидь, беруть аптечку з засобами домедичної допомоги, рюкзаки та інше спорядження.

У Центрі наголошують, що відео було знято на Сергіївському полігоні на Далекому Сході Росії.

До слова, раніше джерела 24 Каналу повідомляли, що північнокорейських військових готують на війну проти України. Солдати з КНДР тренуються на щонайменше 4 полігонах в далекосхідних російських містах Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ та Владивосток.

Водночас автори проєкту "КіберБорошно" опублікували кадри одного з полігонів, де північнокорейські солдати тренуються. Координати вдалося встановити завдяки відео самих російських військових, яке ті поширили у мережі.