Про це повідомили автори проєкту "КіберБорошно". Цікаво, що встановити місце розташування полігону вдалося завдяки відео самих російських військових, які вочевидь порушили заборону командування.

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Північнокорейські військові тренуються на полігоні в Росії

За словами OSINT-фахівців, оприлюднені кадри були зняті у Сергіївці Приморського краю Росії. Саме там дислокується 127-ма мотострілецька дивізія східного військового округу Росії.

Полігон розташований у Приморському краї Росії / Фото: "КіберБорошно"

Автори проєкту також опублікували координати полігону.

Де північнокорейські військові тренуються в Росії: дивіться на карті

До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що до 1 листопада 11 тисяч військових з КНДР будуть готові воювати в Україні. Зазначається, що перший кадровий склад із 2 600 північнокорейських солдатів вирушить до Курської області, використовуючи російську техніку та боєприпаси.