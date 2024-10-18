Об этом сообщили авторы проекта "КиберБорошно". Интересно, что установить местонахождение полигона удалось благодаря видео самих российских военных, которые явно нарушили запрет командования.

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Северокорейские военные тренируются на полигоне в России

По словам OSINT-специалистов, обнародованные кадры были сняты в Сергеевке Приморского края России. Именно там дислоцируется 127-я мотострелковая дивизия восточного военного округа России.

Полигон расположен в Приморском крае России / Фото: "КиберБорошно"

Авторы проекта также опубликовали координаты местонахождения полигона.

Где северокорейские военные тренируются в России: смотрите на карте

К слову, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что до 1 ноября 11 тысяч военных из КНДР будут готовы воевать в Украине. Отмечается, что первый кадровый состав из 2 600 северокорейских солдат отправится в Курскую область, используя российскую технику и боеприпасы.