Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Війська КНДР рухаються до Росії

Пересування військ КНДР до Росії фіксується з супутника. До 12 тисяч військових, у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків,

– вказує Коваленко.

Глава ЦПД додав, що розвідка Південної Кореї, як і українська, стежить за всім і все знає.

Переміщення військ КНДР до Росії / фото Yonhap News

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що 7 кораблів Тихоокеанського флоту Росії доставили приблизно 1500 північнокорейських спецпризначенців з Чхонджіна, Хамхина й Мусудана до Владивостока. Зробили це протягом 8 – 13 жовтня. Водночас очікується, що незабаром КНДР відправить до Росії другу партію військових.

Також нещодавно у мережі показали, як північнокорейських солдат екіпірують у російську форму на Сергіївському полігоні у Росії.