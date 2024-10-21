Китай пытается быть лидером не только в организации БРИКС, но и в мире. Политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что если союз России и КНДР будет представлять угрозу экономике Китая, он может взять дело в свои руки.

Смотрите также Россия уже дает Китаю максимум возможного: для чего Си Цзиньпин едет на саммит БРИКС

Роль Китая в союзе России и КНДР

По словам политического аналитика, помощь России от Северной Кореи является угрозой для украинских военных и мира. Уже 12 тысяч северокорейских солдаттев готовятся идти воевать на фронт Украины. Однако понятно, что это не все ресурсы КНДР, сколько еще они имеют военных – никто не знает.

В то же время Владимир Путин должен был бы что-то дать взамен Северной Корее.

Мне кажется, КНДР будет просить ядерные технологии, что является угрозой не только Европе, но и всему миру, химическое и бактериологическое оружие,

– отметила Курносова.

Кроме того, Северная Корея может попросить со временем оружие и даже войска, ведь за последнее время неоднократно угрожала войной Южной Корее.

Политический аналитик рассказала, что сейчас Ким Чен Ын будет "раскачивать" ситуацию и будет смотреть на реакцию Китая: позволит ли от без разрешения договариваться о чем-то с Путиным и подписывать какие-то соглашения.

КНДР гораздо удобнее иметь "свободные" отношения с Россией, чем быть под протекторатом Китая.

Заметьте! Кореевед Леонид Петров рассказал, что Россия, Китай и КНДР имеют сложные исторические и современные отношения. В частности говорится об их военном сотрудничестве и дипломатических колебаниях. Пока Китай пытается поддерживать баланс между отношениями с Россией и избежанием конфликтов с США.

Курносова объяснила, что пока Китай не вмешивается в подобные сотрудничества, ведь это не вредит его экономике.

Однако как только он увидит, что его экономические интересы под угрозой, а его влияние в регионе уменьшается, он быстро "приведет в чувство" Северную Корею,

– подчеркнула политический аналитик.

Уже в этом месяце состоится саммит БРИКС в Казани. С начала основания этой организации Китай думал, что это будет политический сбор вокруг него. Однако теперь координатором пытается стать российский диктатор, поэтому Китай смотрит на организацию "криво".

В общем БРИКС может стать большой экономической конструкцией. Организация может пытаться противостоять G7 и продвигать свою резервную валюту, как вот евро или доллар.

"Насколько БРИКС станет политическим игроком – пока это открытый вопрос", – отметила Курносова.