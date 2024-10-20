Поездка на саммит БРИКС означает, что Си Цзиньпин хочет получить преимущество во власти именно в своем регионе, особенно, над Россией. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что Китай хочет построить новый биполярный мир.

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Для чего Си Цзиньпин едет на саммит БРИКС

По словам исполнительного директора, Си Цзиньпин едет на БРИКС, чтобы показать "кто в доме хозяин". Если Россия может делать все, что угодно, то Китай самые влиятельные страны БРИКС может себе подчинять.

Пример этому – так называемый мирный план Китая и Бразилии по войне в Украине не является планом России и Бразилии или России и Китая.

Китай пытается "выдоить" Россию и здесь есть интересный момент. По разным оценкам, Россия уже дает Китаю максимум возможного. Например, Китай захватил российский автопром, удерживает российские энергоносители. Доля России в китайской экономике доходит до 5%,

– заметил Леонов.

Однако важно помнить, что доля стран Запада в китайской экономике составляет 44%. Китай, для того, чтобы преодолеть экономический кризис, в котором находится, должен наработать хорошие отношения с западными странами.

Заметьте! Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября, там ожидают присутствие лидеров 24 государств. Эта встреча важна для России, ведь так она стремится показать, что Запад не сможет изолировать ее после начала вторжения в Украину.

Исполнительный директор вспомнил интересный разговор Си Цзиньпина с Джо Байденом во время Саммита в Сан-Франциско, где лидер Китая фактически прямым текстом сказал, что нужно договариваться, разделить мир на зоны влияния, торговать и поддерживать хорошие отношения.

Здесь можно догадаться в какую зону влияния попадала бы Россия и имела бы она какое-то влияние на новый биполярный мир, который хочет построить Китай. Именно поэтому Китай пытается продвигать свои так называемые мирные инициативы, ведь именно там он будет пытаться перезапустить глобальную безопасность,

– отметил Леонов.