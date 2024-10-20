Поїздка на саміт БРІКС означає, що Сі Цзіньпін хоче отримати перевагу у владі саме в своєму регіоні, особливо, над Росією. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зауваживши, що Китай хоче побудувати новий біполярний світ.

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Для чого Сі Цзіньпін їде на саміт БРІКС

За словами виконавчого директора, Сі Цзіньпін їде на БРІКС, щоб показати "хто в домі господар". Якщо Росія може робити все, що завгодно, то Китай найвпливовіші країни БРІКС може собі підкоряти.

Приклад цьому – так званий мирний план Китаю та Бразилії щодо війни в Україні не є планом Росії та Бразилії або ж Росії та Китаю.

Китай намагається "видоїти" Росію і тут є цікавий момент. За різними оцінками, Росію вже дає Китаю максимум можливого. Наприклад, Китай захопив російську автопром, утримує російські енергоносії. Доля Росії в китайській економіці доходить до 5%,

– зауважив Леонов.

Однак важливо пам'ятати, що доля країн Заходу в китайській економіці становить 44%. Китай, для того, щоб подолати економічну кризу, в якій перебуває, має напрацювати гарні стосунки з західними країнами.

Зауважте! Саміт БРІКС відбудеться в Казані з 22 по 24 жовтня, там очікують на присутність лідерів 24 держав. Ця зустріч важлива для Росії, адже так вона прагне показати, що Захід не зможе ізолювати її після початку вторгнення в Україну.

Виконавчий директор згадав цікаву розмову Сі Цзіньпіна з Джо Байденом під час Саміту в Сан-Франциско, де лідер Китаю фактично прямим текстом сказав, що потрібно домовлятись, розділити світ на зони впливу, торгувати та підтримувати гарні стосунки.

Тут можна здогадатись в яку зону впливу потрапляла б Росія і чи мала б вона якийсь вплив на новий біполярний світ, який хоче побудувати Китай. Саме тому Китай намагається просувати свої так звані мирні ініціативи, адже саме там він намагатиметься перезапустити глобальну безпеку,

– зазначив Леонов.