Про це заявив президент України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді 17 жовтня, інформує 24 Канал.

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За словами президента, це свідчить про те, що Росії потрібно більше сил, а диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення.

Росія хоче збільшити виробництво боєприпасів

Ба більше, як вважає Зеленський, Путін хоче до наступного року зрівнятися з виробництвом боєприпасів у країнах ЄС.

Путін отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну,

– сказав президент.

Також глава держави наголосив, що план перемоги України розрахований на посилення і, якщо його дотримуватись, війну можна закінчити не пізніше наступного року.

Глава держави наголосив, що Росії потрібно більше сил, а диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення.

Роль Китаю

За словами Зеленського, Путін хоче до наступного року зрівнятися з виробництвом боєприпасів у країнах ЄС.

"Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - сказав президент.

Він зазначив, що план перемоги України розрахований на посилення і, якщо його дотримувати, війну можна закінчити не пізніше наступного року.

Довідково. Офіційно Пекін наполягає на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України. Втім, китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного значення.