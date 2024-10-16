Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что успешное партнерство между Китаем и США даст двум странам возможность способствовать развитию друг друга. Он убежден, что это не будет препятствовать ему.

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Китай готов быть партнером

По словам лидера Китая, его государство готово быть партнером и другом Соединенных Штатов.

Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру,

– сказал он.

Это произошло на ежегодном торжественном ужине по случаю вручения наград Национального комитета по американо-китайским отношениям 2024 года.

В то же время Китай не скрывает своих отношений с Россией. Там даже провели совместные учения ВМС в Тихом океане. Учения будут включать организацию противолодочной обороны и спасательные операции на море.

В учениях с российской стороны участвовали большие противолодочные эсминцы Тихоокеанского флота, в частности "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Китай был представлен эсминцами "Xining" и "Wuxi", фрегатом "Liny" и кораблем комплексного обеспечения "Taihu".