Китай намагається бути лідером не лише в організації БРІКС, а й у світі. Політична аналіткиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що якщо союз Росії та КНДР буде становити загрозу економіці Китаю, він може взяти справу в свої руки.

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Роль Китаю у союзі Росії та КНДР

За словами політичної аналіткині, допомога Росії від Північної Кореї є загрозою для українських військових та світу. Вже 12 тисяч північнокорейських солдатів готуються йти воювати на фронт України. Однак зрозуміло, що це не всі ресурси КНДР, скільки ще вони мають військових – ніхто не знає.

Водночас Владімір Путін мав би щось дати взамін Північній Кореї.

Мені здається, КНДР проситиме ядерні технології, що є загрозою не лише Європі, а й всьому світу, хімічну та бактеріологічну зброю,

– зауважила Курносова.

Крім того, Північна Корея може попросити з часом зброю та навіть війська, адже за останній час неодноразово погрожувала війною Південній Кореї.

Політична аналіткиня розповіла, що зараз Кім Чен Ин "розкачуватиме" ситуацію та буде дивитись на реакцію Китаю: чи дозволить від без дозволу домовлятись про щось з Путіним та підписувати якісь угоди.

КНДР набагато зручніше мати "вільні" стосунки з Росією, ніж бути під протекторатом Китаю.

Зауважте! Кореєзнавець Леонід Петров розповів, що Росія, Китай і КНДР мають складні історичні та сучасні відносини. Зокрема мовиться про їхню військову співпрацю та дипломатичні коливання. Поки що Китай намагається підтримувати баланс між відносинами з Росією та уникненням конфліктів із США.

Курносова пояснила, що поки Китай не втручається у подібні співпраці, адже це не шкодить його економіці.

Однак як тільки він побачить, що його економічні інтереси під загрозою, а його вплив в регіоні зменшується, він швидко "приведе до тями" Північну Корею,

– підкреслила політична аналіткиня.

Вже цього місяця відбудеться саміт БРІКС в Казані. Від початку заснування цієї організації Китай думав, що це буде політичний збір навколо нього. Однак тепер координатором намагається стати російський диктатор, тому Китай дивиться на організацію "криво".

Загалом БРІКС може стати великою економічною конструкцією. Організація може намагатись протистояти G7 та просувати свою резервну валюту, як от євро чи долар.

"Наскільки БРІКС стане політичним гравцем – поки це відкрите питання", – зазначила Курносова.