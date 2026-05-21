"Мы имеем большой опыт": Трамп заявил, что США "оправдывают" Кубу

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. В то же время он пообещал, что эскалации якобы не будет.

Об этом президент США заявил журналистам, сообщает 24 Канал. Какие планы Трампа по Кубе? Дональд Трамп пообщался с прессой после прибытия на авиабазу Эндрюс в среду, 20 мая. Среди прочего, американский лидер прокомментировал ситуацию на Кубе. У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу,

– сказал он.