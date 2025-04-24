Мы сделаем все возможное, но они потеряли много территории, – Трамп об уступках Украины

Дональд Трамп сделал ряд заявлений относительно завершения войны России против Украины. В частности, прокомментировал вопрос территорий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента США.

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Президент США ответил на вопрос журналистов, считает ли, что Украина должна отдать часть территории, чтобы достичь мира.

Ну, это зависит от того, какую территорию... Мы сделаем все возможное, работая с Украиной, но они потеряли много территорий,

– заявил Трамп.