На границе между Индией и Пакистаном начались боевые столкновения, – СМИ

Вдоль международной границы между Индией и Пакистаном начались боевые столкновения. Войска столкнулись в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму.

Ситуация обострилась вечером 29 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Ситуация на границе Индии и Пакистана

Clash Report отмечает, что местность, где начались боевые столкновения, расположена на международной границе в Джамму, а не на линии соприкосновения.

Пакистан уже обратился в ООН с просьбой посоветовать Индии проявить "сдержанность".

К слову, в конце недели на границе между двумя странами сообщали о стрелковых боях, стягивание войск и морские учения.

Напомним, что 22 апреля в Индии в спорном регионе Кашмир произошел жестокий теракт. Тогда погибли 26 человек, большинство из них туристы.

Ответственность за содеянное взяла на себя партизанская террористическая группировка "Фронт Сопротивления", которая действует на территориях Джамму и Кашмира. Ее цель – отделение территорий Кашмира от Индии.

Правительство Пакистана выразило соболезнования из-за трагедии, но индийское правительство отреагировало крайне остро и обвинило Исламабад в поддержке боевиков.