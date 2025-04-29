Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что главное – это то, что обе страны являются ядерными державами. Возможна война между Пакистаном и Индией имеет также религиозную подоплеку. Индия – преимущественно индуистское государство, хотя там проживает крупнейшая в мире мусульманская община.

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Конфликт между странами продолжается много лет

Пакистан – исламская республика, которая в свое время получала поддержку от Соединенных Штатов, тогда как Советский Союз поддерживал Индию. Конфликт между этими странами продолжается уже много лет. Его раны до сих пор не зажили.

На фоне того, что Северная Корея уже открыто заявила о войне на основе договора с Россией, мы слышим утверждения, что Третья мировая война уже началась. Если произойдет столкновение между Индией и Пакистаном, это будет глобальный конфликт, который не ограничится только регионом,

– сказал Олег Рыбачук.

Он добавил, что в Индии ранее уже возникали локальные конфликты в горных районах – в частности, из-за территориальных споров. И до сих пор не решен вопрос с границами штата Пенджаб, часть которого населяют сикхи.

Мир стоит на грани катастрофы. Это ситуация, которая может повлечь глобальную дестабилизацию. И Трамп, который сейчас разрушает и фактически уже разрушил международные институты... Что мы имеем? Заседание Генеральной Ассамблеи ООН или Совета Безопасности, которые не могут принять ни одной действенной резолюции,

– подчеркнул Рыбачук.

Он также отметил, что большинство этих резолюций не являются обязательными к исполнению, и на них никто не обращает внимания. То есть мировой порядок разрушается, и можно предсказать, что все больше стран будут стремиться создать собственное ядерное оружие. Индия и Пакистан уже его имеют, а Иран открыто заявляет, что не будет останавливать процесс обогащения урана.

На примере Украины можно четко сказать, что мир увидел: страна, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии, сейчас является жертвой агрессии, и никто не пытается ее по-настоящему защитить. Получается, если ты сильный и имеешь ядерное оружие – тебе ничего не угрожает,

– подытожил Рыбачук.

Он добавил, что это создает опасный прецедент. Если ситуация обострится, то об Украине почти перестанут говорить.

Важно! Пакистан стягивает войска к границе и проводит боевые учения в Аравийском море. Несмотря на напряжение, ядерная война пока не рассматривается – обе страны имеют около 150 боеголовок. Из-за высокой плотности населения применение ядерки может быть катастрофическим.

Напомним, что 22 апреля 2025 года вблизи Пахалгама в Джамму и Кашмире произошел кровавый теракт: пятеро боевиков открыли огонь по группе туристов. Нападавшие проверяли документы и религиозную принадлежность жертв, после чего прицельно расстреливали их. Погибло 26 человек, более 20 были ранены. Событие вызвало обострение индо-пакистанских отношений и масштабные задержания в регионе.