Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що головне – це те, що обидві країни є ядерними державами. Можлива війна між Пакистаном та Індією має також релігійне підґрунтя. Індія – переважно індуїстська держава, хоча там проживає найбільша у світі мусульманська громада.

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Конфлікт між країнами триває багато років

Пакистан – ісламська республіка, яка свого часу отримувала підтримку від Сполучених Штатів, тоді як Радянський Союз підтримував Індію. Конфлікт між цими країнами триває вже багато років. Його рани досі не загоїлись.

На тлі того, що Північна Корея вже відкрито заявила про війну на основі договору з Росією, ми чуємо твердження, що Третя світова війна вже почалася. Якщо станеться зіткнення між Індією та Пакистаном, це буде глобальний конфлікт, який не обмежиться лише регіоном,

– сказав Олег Рибачук.

Він додав, що в Індії раніше вже виникали локальні конфлікти в гірських районах – зокрема, через територіальні суперечки. І досі не вирішене питання з кордонами штату Пенджаб, частину якого населяють сикхи.

Світ стоїть на межі катастрофи. Це ситуація, яка може спричинити глобальну дестабілізацію. І Трамп, який нині руйнує й фактично вже зруйнував міжнародні інституції… Що ми маємо? Засідання Генеральної Асамблеї ООН чи Ради Безпеки, які не можуть ухвалити жодної дієвої резолюції,

– наголосив Рибачук.

Він також зазначив, що більшість цих резолюцій не є обов'язковими до виконання, і на них ніхто не зважає. Тобто світовий порядок руйнується, і можна передбачити, що дедалі більше країн прагнутимуть створити власну ядерну зброю. Індія та Пакистан вже її мають, а Іран відкрито заявляє, що не зупинятиме процес збагачення урану.

На прикладі України можна чітко сказати, що світ побачив: країна, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії, нині є жертвою агресії, і ніхто не намагається її по-справжньому захистити. Виходить, якщо ти сильний і маєш ядерну зброю – тобі нічого не загрожує,

– підсумував Рибачук.

Він додав, що це створює небезпечний прецедент. Якщо ситуація загостриться, то про Україну майже перестануть говорити.

Важливо! Пакистан стягує війська до кордону та проводить бойові навчання в Аравійському морі. Попри напруження, ядерна війна поки не розглядається – обидві країни мають близько 150 боєголовок. Через високу щільність населення застосування ядерки може бути катастрофічним.

Нагадаємо, що 22 квітня 2025 року поблизу Пахалгама в Джамму і Кашмірі стався кривавий теракт: п'ятеро бойовиків відкрили вогонь по групі туристів. Нападники перевіряли документи й релігійну приналежність жертв, після чого прицільно розстрілювали їх. Загинуло 26 осіб, понад 20 були поранені. Подія спричинила загострення індо-пакистанських відносин і масштабні затримання в регіоні.