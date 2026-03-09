Игра в ва-банк, политолог предположил, решится ли Трамп на наземную операцию в Иране

Война вокруг Ирана постепенно переходит в новую фазу, а в медиа все чаще появляются предположения о возможной наземной операции США. Однако такой сценарий может иметь серьезные политические последствия для американских властей.

Политолог Николай Олещук в эфире 24 Канала объяснил, действительно ли Дональд Трамп может пойти на наземное вторжение в Иран. По его словам, для американского президента это может стать рискованной игрой.

Операция США в Иране является очень рискованной

Для любого президента США решение о масштабной наземной операции за рубежом всегда связано с большими политическими рисками. История американских военных кампаний показывает, что даже после военных успехов последствия таких операций часто оказывались сложными и долговременными.

Сама идея наземной операции с политической точки зрения для любого президента Соединенных Штатов является рискованной,

– отметил Олещук.

Он напомнил, что подобные примеры уже были в новейшей истории США. В частности, после свержения режима Саддама Хусейна в Ираке или операции в Афганистане страна еще долго оставалась втянутой в сложные конфликты.

Каждый раз, когда доходило до масштабного вторжения, результаты были в лучшем случае неоднозначные,

– объяснил он.

Политолог отметил, что именно поэтому Вашингтон пытается избегать сценария полномасштабного наземного вторжения, ведь такие операции могут быстро превратиться в долгую и непредсказуемую войну.

Наземная операция для Трампа может стать игрой ва-банк

Для Дональда Трампа решение о наземной операции в Иране стало бы чрезвычайно рискованным политическим шагом. Такой сценарий может или принести быстрый результат, или наоборот создать новую масштабную проблему.

Для Трампа наземная операция в Иране – это игра ва-банк,

– отметил Олещук.

Он пояснил, что в случае начала наземной кампании почти сразу появятся потери среди американских военных. Это быстро станет внутриполитической проблемой, которую используют политические оппоненты.

Начнется наземная операция, будут жертвы и потери, и политические оппоненты сразу используют это против президента,

– подчеркнул политолог.

По его словам, именно из-за таких рисков американские президенты традиционно очень осторожно относятся к решениям о масштабных военных вторжениях.

Цены на нефть могут заставить Трампа действовать жестче

Ключевым фактором для США сейчас становится экономика. Из-за войны вокруг Ирана мировые цены на нефть резко растут, а это напрямую влияет на внутреннюю политику в США.

Вниманию! В конце марта 2026 года возможна встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Эксперты отмечают, что события на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива могут повлиять на повестку дня переговоров, учитывая энергетические риски для Китая.

По словам политолога, для американских избирателей стоимость бензина является одним из главных показателей эффективности власти. Если цены продолжат расти, это может серьезно ударить по позициям республиканцев.

С такими ценами на нефть республиканцам идти на выборы в Конгресс вообще лучше не идти,

– отметил Олещук.

Он пояснил, что именно поэтому ситуация для Трампа становится сложной. С одной стороны, затяжная война повышает цены на энергоносители, а с другой – быстро завершить конфликт без результата также невозможно.

Трамп перед выборами обещал, что США не будут втягиваться в далекие войны и что цена на нефть будет низкой,

– подчеркнул политолог.

По его словам, именно сочетание военных и экономических факторов делает нынешнюю ситуацию для Трампа очень непростой и заставляет искать решение между риском и политической выгодой.

Почему Трамп может искать быструю "победу"?

Трамп традиционно старается избегать долгих и сложных военных кампаний. Его политический стиль предполагает быстрые результаты, которые можно представить как победу.

Наиболее очевидный вариант для Трампа – просто объявить о своей победе и свернуть операцию,

– отметил Олещук.

Он пояснил, что такая модель действий уже неоднократно проявлялась в политической практике Трампа. Если результат нельзя достичь быстро, президент может попытаться завершить конфликт политическим решением.

Трамп не любит чего-то долгого, сложного и непрогнозируемого. Ему нужны быстрые результаты и быстрые победы,

– подчеркнул политолог.

В то же время он добавил, что в ситуации с Ираном сделать это будет значительно сложнее. В частности из-за экономического фактора, ведь затяжной конфликт уже влияет на мировые цены на нефть.

