Путин имеет личные связи с Лаврой, поэтому и приказал её бомбить, – Bloomberg

Владимир Путин на протяжении многих лет называл Киево-Печерскую лавру одним из важнейших духовных центров для россиян и украинцев. Однако 15 июня она подверглась удару российских дронов.

В результате атаки были повреждены Успенский собор и ещё десятки сооружений на территории национального заповедника. Об этом пишет Bloomberg.

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Зачем Путин приказал атаковать Лавру?

По информации Министерства культуры Украины, в результате атаки были повреждены 19 зданий на территории Лавры. Наибольшие разрушения понес Успенский собор, где было уничтожено около 80% крыши. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, превышает 500 миллионов гривен.

Особый резонанс эта атака приобрела из-за отношения к Лавре самого Владимира Путина. Российский президент неоднократно посещал святыню и использовал её как символ так называемой общей истории россиян и украинцев. Во время одного из визитов в 2004 году он подчеркивал: "Мы не забыли и никогда не забудем, что для нас значит Киево-Печерская лавра".

На протяжении десятилетий российская политическая и церковная элита называла Лавру духовной колыбелью восточнославянского православия. Именно через неё Кремль часто продвигал тезис о том, что украинцы и россияне являются "одним народом", а их история и культура неразрывно связаны.

После удара президент Украины Владимир Зеленский лично посетил поврежденный собор. Впоследствии фотографии разрушений он показал мировым лидерам во время международных встреч на полях саммита "Группы семи". По данным Bloomberg, эти кадры произвели сильное впечатление на участников переговоров.

Не менее эмоционально на событие отреагировал архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко, который в свое время был свидетелем визита Путина в Лавру. Отвечая на вопрос журналистов, что бы он сказал российскому президенту после атаки на святыню, епископ заявил: "Я бы просто нокаутировал его".

Комментируя мотивы России, Драбинко также выразил убеждение, что изменение отношения Кремля к Украине стало следствием провала планов.

После неудач они начали считать Украину потерянной. А когда что-то потеряно, это нужно оторвать и уничтожить,

– сказал он.

В Москве традиционно заявили, что повреждения якобы могли быть вызваны украинской противовоздушной обороной. Представители России в ЮНЕСКО также настаивают, что Москва соблюдает международные нормы по защите культурного наследия во время войны.

Почему атака на Лавру является знаковой?

Удар по Лавре является частью масштабного уничтожения культурного наследия страны. По данным Офиса Президента, с начала полномасштабного вторжения повреждениям подверглись уже 937 культурных объектов, среди которых 336 церквей, мечетей и синагог.

Заместитель главы Офиса Президента Елена Ковальская подчеркнула, что среди всех пострадавших памятников именно Киево-Печерская лавра имеет особый статус и значение для украинской культуры и истории. История Успенского собора уже неоднократно была связана с войнами и разрушениями.

В XIII веке он пострадал во время монгольского нашествия на Киев. В годы Второй мировой войны собор был полностью разрушен взрывом, а позже восстановлен. Теперь святыня вновь оказалась среди символов войны, которую Россия ведет против Украины.

Сегодня повреждения Лавры многие украинцы воспринимают не только как нападение на архитектурный памятник или религиозный центр. Для многих это стало символом того, как российская агрессия разрушает даже те места, которые сами российские власти годами называли священными и особенно ценными для собственной истории.